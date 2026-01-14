Proteste in Iran, ambasciatore Onu accusa Trump: “Incita alla violenza”

In una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’ambasciatore iraniano all’ONU accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di incoraggiare la destabilizzazione politica nel suo Paese e di incitare alla violenza. Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera.

La televisione di Stato iraniana ha riconosciuto le notizie di un elevato numero di vittime durante le proteste in tutto il paese, citando il direttore della Martyrs Foundation, il quale ha affermato che la colpa è di “gruppi armati e terroristici”.

In Iran la connessione Internet è interrotta da più di cinque giorni, sebbene i servizi telefonici internazionali siano ripresi sporadicamente.

Secondo quanto riportato dai media statali iraniani, più di 100 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due settimane di disordini, mentre gli attivisti dell’opposizione affermano che il bilancio delle vittime è più alto e include migliaia di manifestanti. Al Jazeera non può verificare in modo indipendente queste cifre.

Il capo della Difesa promette di respingere qualsiasi assalto “fino all’ultima goccia di sangue”

L’Iran ha in serbo “molte sorprese” per qualsiasi nemico che lo attacchi, afferma il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh.

Il generale di brigata ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che Trump ha intensificato la sua retorica e ha minacciato di intervenire militarmente in Iran dopo settimane di disordini mortali.

“Se queste minacce si trasformeranno in azioni concrete, difenderemo il Paese con tutte le forze e fino all’ultima goccia di sangue, e la nostra difesa sarebbe dolorosa per loro”, ha affermato Nasirzadeh durante una riunione sulla sicurezza, secondo quanto riportato da Press TV.

Ha inoltre avvertito i paesi che forniranno assistenza per un eventuale attacco all’Iran che “saranno obiettivi legittimi”.

I danni causati dalla guerra di 12 giorni condotta da Israele contro l’Iran a giugno sono stati riparati e “la capacità di produzione militare è aumentata”, ha affermato Nasirzadeh.