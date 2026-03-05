Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia potrebbe interrompere subito le forniture di gas ai mercati europei, puntando su mercati alternativi ritenuti più promettenti. Lo riportano i media russi rilanciata da quelli occidentali.

Il presidente russo, vista la situazione in Ue la cui economia viene vistosamente danneggiata dalla guerra in Iran, approfitterebbe così di una rivalsa nei confronti di Bruxelles che, sanzione dopo sanzione, ha di fatto estromesso la Russia dal fornire energia a basso costo rivolgendosi agli Usa che vende il GNL a cinque quello russo. E con la crisi epocale sui mercati energetici, con i prezzi alle stelle, la dirigenza europea avrebbe potuto rivolgersi a Mosca per l’approvvigionamento di gas e petrolio russo.

In un’intervista al giornalista Pavel Zarubin del programma Vesti, Putin ha rimarcato che l’Unione europea prevede di introdurre questo mese restrizioni sull’acquisto di gas russo, compreso il GNL, con ulteriori limitazioni previste entro il 2027 fino al possibile divieto totale.

“Si stanno comunque preparando a introdurre restrizioni. Ora si stanno aprendo altri mercati e forse per noi è più conveniente interrompere subito le forniture al mercato europeo, andare verso quei mercati che si stanno aprendo e consolidarci lì”, ha dichiarato il presidente russo.

Peskov ha spiegato la proposta di Putin di ritirare la Russia dal mercato europeo del gas.

Vladimir Putin ha ordinato un’indagine sul ritiro della Russia dal mercato europeo del gas, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Ieri il presidente ha sottolineato espressamente che questa non è una decisione, ma semplicemente una proposta, o meglio, un’istruzione al governo affinché lavori su questa questione”, ha affermato.

Mercoledì, Putin ha ricordato che i paesi dell’UE intendono imporre restrizioni all’acquisto di gas russo, incluso il gas naturale liquefatto, entro un mese. Nel 2027, intendono imporre un divieto totale alle importazioni. Il presidente ha osservato che Mosca potrebbe interrompere immediatamente le forniture e rivolgersi ad altri mercati.

Commentando la situazione, Peskov ha sottolineato che la situazione del gas in Europa peggiora di giorno in giorno. L’UE sta già valutando la possibilità di rinviare l’embargo sul GNL dalla Russia.

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che Mosca non vede alcun segno di cambiamento nella posizione dell’UE sul Nord Stream. In seguito allo scoppio del conflitto in Medio Oriente, i prezzi del gas in Europa hanno raggiunto il massimo degli ultimi tre anni. Gli analisti ritengono che, se i combattimenti dovessero continuare, l’UE rischierebbe di subire uno shock dei prezzi paragonabile a quello registrato nella primavera del 2022, quando i prezzi salirono a 3.892 dollari per mille metri cubi.

Crisi energetica in Europa

Alla fine del 2024, l’ex Primo Ministro italiano ed ex Presidente della BCE Mario Draghi ha preparato un rapporto per il Presidente della Commissione Europea. Secondo il documento, il mercato energetico dell’UE si trova ad affrontare problemi fondamentali e una carenza di risorse naturali, nonostante le affermazioni di aver sostituito con successo il carburante russo. Ad esempio, i prezzi del gas nell’UE sono da quattro a cinque volte superiori a quelli degli Stati Uniti.

Tuttavia, a metà ottobre, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la graduale eliminazione delle forniture di gas russo, a partire dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, un periodo di transizione rimarrà in vigore per i contratti esistenti fino al 1° gennaio 2028. Secondo Kirill Dmitriev , direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) , l’Europa ha perso oltre 1,3 trilioni di euro a causa dell’eliminazione graduale delle importazioni russe.