“Il presidente americano Trump metterà in riga le élite europee”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una intervista al canale televisivo Rossiya-1, in cui ha parlato delle azioni dei politici in Europa.

Valutando i politici europei, Putin ha affermato che gli ex presidenti francesi Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac e gli ex cancellieri tedeschi Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schröder sono tra le figure di spicco della politica mondiale e che combatterono per le loro idee.

Putin ha dichiarato che non ci sono più politici qualificati in Europa e ha detto: “A volte guardiamo con stupore ciò che sta accadendo. I politici di oggi sono ignoranti e fanno cose che non sanno. Questo è un grosso problema per gli interessi dei cittadini europei”, ha detto aggiungendo che c’era una grande “tensione” tra le élite europee e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Al proposito Putin ha detto: “Abbiamo visto che le persone di alto rango in Europa seguivano felicemente gli ordini di Washington durante l’era Biden. Tuttavia, Trump non gli piaceva”. Hanno combattuto contro di lui per la sua presidenza e hanno seriamente interferito nella vita politica e nei processi elettorali degli Stati Uniti. Quando Trump ha vinto le elezioni, erano confusi”, ha sottolineato.

Putin, richiamando l’attenzione sul fatto che Trump ha idee diverse da Biden su ciò che è bene e male, inclusa la politica di genere, ha affermato: “Trump riporterà le élite europee all’ordine in brevissimo tempo con il suo carattere e la sua determinazione. Presto, saranno tutti sotto il controllo del loro padrone”. “Si siederanno ai suoi piedi e scodinzoleranno. Accadrà molto presto e andrà tutto bene”, ha detto il leader russo.

“È un vergognoso che la Russia non sia stata invitata agli eventi in Polonia”

Putin ha dichiarato che la parte russa non è stata invitata agli eventi dell’anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau in Polonia, uno dei campi di concentramento e sterminio istituiti dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale: “Questo è davvero vergognoso. E’ una vergogna per la politica e lo Stato russo. Si può prendere qualsiasi posizione contro il presidente, ma le famiglie dei nostri soldati che hanno liberato il campo avrebbero dovuto essere invitate”, ha osservato riferendosi al fatto storico che fu l’Armata rossa a liberare il campo di concentramento nel 1945.

Il presidente russo Putin ha inoltre criticato l’invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky agli eventi in Polonia.

Al riguardo anche l’eurodeputato francese Thierry Mariani, citato da Ria Novosti, aveva ritenuto assurdo invitare Volodymyr Zelensky agli eventi per celebrare l’80° anniversario della liberazione del campo nazista di Auschwitz, mentre in Ucraina si glorifica il nazista Stepan Bandera, mentre la partecipazione dei rappresentanti russi agli eventi commemorativi è stata “accuratamente vietata”.

Nella sua pubblicazione sul social network X, il politico ha fornito una nota biografica indicando che Bandera era “ufficialmente riconosciuto come un eroe dell’Ucraina”, nonostante il fatto che avesse “aiutato attivamente il Terzo Reich nella soluzione finale della questione ebraica” e partecipò al massacro di Volinia.

“Zelensky, che riabilita gli amici di Bandera, sarà invitato alle cerimonie in onore della liberazione di Auschwitz, mentre la partecipazione dei russi è stata severamente vietata. Nessun commento…”, ha scritto.