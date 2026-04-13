Scatta il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Trump. Ira dell’Iran: “Pirateria”

Il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump è entrato in vigore. La scadenza fissata alle 16 ora italiana è infatti passata. Le forze armate americane non hanno confermato ufficialmente l’entrata in vigore, ma il Centcom un’ora fa aveva dichiarato che sarebbe scattato alle 16 come proclamato da Trump, dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad in cui era presente il vicepresidente Usa JD Vance. “Il blocco sarà applicato in modo imparziale nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle aree costiere iraniane, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell’Oman”, aveva detto il Centcom.

Trump: ‘Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate’

“Se una qualsiasi delle ‘navi veloci’ dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, utilizzando lo stesso metodo di eliminazione che impieghiamo contro gli spacciatori sulle imbarcazioni in mare: rapido e brutale”. Così Donald Trump su Truth.

Onu, nessun Paese ha il diritto di chiudere Hormuz

Il capo dell’agenzia marittima delle Nazioni Unite ha dichiarato che nessun Paese ha il diritto legale di bloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, un passaggio commerciale paralizzato dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. “In conformità con il diritto internazionale, nessun Paese ha il diritto di proibire il diritto di passaggio inoffensivo o la libertà di navigazione attraverso gli stretti internazionali utilizzati per il transito internazionale”, ha affermato il segretario generale dell’organizzazione marittima internazionale, Arsenio Dominguez, in una conferenza stampa.

Gli Stati Uniti hanno minacciato di iniziare oggi un blocco dei porti iraniani nello Stretto e nelle aree circostanti, il cui accesso è controllato dalle forze iraniane dall’inizio della guerra con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran il 28 febbraio.

L’Iran bolla il piano Usa di blocco navale nello Stretto di Hormuz come “atto di pirateria”.

Il portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbia ha condannato la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni al transito marittimo delle navi nelle acque internazionali, definendo il piano di Trump per un blocco navale dell’Iran “un’azione illegale e un atto di pirateria marittima”. Lo riporta l’agenzia Tasnim.

In dichiarazioni rilasciate lunedì, il portavoce ha sottolineato che le Forze Armate iraniane considerano la difesa dei diritti legittimi del Paese un dovere naturale e legittimo e, su questa base, l’esercizio della sovranità della Repubblica Islamica dell’Iran nelle sue acque territoriali è un diritto naturale della nazione iraniana.

“Di conseguenza, la garanzia della sicurezza nelle acque territoriali della Repubblica Islamica dell’Iran continuerà a essere perseguita con fermezza dalle Forze Armate, e, come è stato ripetutamente dichiarato, le navi affiliate al nemico non hanno e non avranno il diritto di attraversare lo Stretto di Hormuz, mentre alle altre navi, nel rispetto dei regolamenti delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, continuerà ad essere consentito il passaggio attraverso lo stretto”, ha affermato.

“Inoltre, vista la persistenza delle minacce nemiche contro la nazione iraniana e la sicurezza nazionale del nostro Paese anche dopo la fine della guerra, la Repubblica islamica dell’Iran attuerà con fermezza un meccanismo permanente per il controllo dello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato il portavoce.

Khatam al-Anbia ha denunciato l'”azione criminale americana” di imporre restrizioni al transito marittimo delle navi nelle acque internazionali come una “misura illegale e un esempio di pirateria marittima”.

“Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran dichiarano in modo chiaro e deciso che la sicurezza dei porti nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman è per tutti o per nessuno”, ha avvertito.

Il portavoce militare ha avvertito che, se la sicurezza dei porti iraniani nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman venisse minacciata, nessun porto in queste aree sarebbe al sicuro.

Il 28 febbraio, in seguito all’assassinio del defunto leader iraniano Ayatollah Seyed Ali Khamenei e di diversi comandanti militari, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’offensiva militare contro l’Iran. In risposta, le forze armate iraniane hanno condotto una serie di contrattacchi per 40 giorni, prendendo di mira obiettivi militari statunitensi e israeliani, causando danni significativi e prolungando il conflitto. L’8 aprile è stato negoziato un cessate il fuoco di due settimane, che ha permesso lo svolgimento di negoziati a Islamabad, dove l’Iran ha proposto un piano in dieci punti per il ritiro delle truppe statunitensi e la revoca delle sanzioni.

Nonostante 21 ore di intensi colloqui, la delegazione iraniana è tornata a Teheran senza un accordo, adducendo come motivazione la mancanza di fiducia negli impegni assunti dagli Stati Uniti. In questo clima di tensione, Trump ha annunciato un blocco navale dello Stretto di Hormuz, volto a intercettare le navi che avevano pagato pedaggi all’Iran. L’esercito statunitense ha confermato che il blocco sarebbe iniziato lunedì alle 14:00 GMT, aggravando ulteriormente la situazione.

Presidente del Parlamento iraniano: “Rimpiangerete la benzina a 5 dollari al gallone”

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha deriso la minaccia di blocco navale contro l’Iran avanzata dal presidente statunitense Donald Trump, affermando che tali azioni finirebbero per accrescere la nostalgia per i tempi in cui la benzina costava 4-5 dollari. In un post pubblicato domenica sera sul suo account X, Qalibaf ha respinto le minacce di Trump di un blocco navale contro l’Iran, lasciando intendere che tali misure si sarebbero rivelate controproducenti. “Godetevi i prezzi attuali della benzina. Con il cosiddetto ‘blocco’, presto rimpiangerete i 4-5 dollari al gallone (3,7 litri)”, ha ricordato agli americani facendo intendere che l’amministrazione statunitense deve adottare misure ad hoc, e non minacce, per contenere il costo dell’energia e della vita, triplicato in America e in Ue.