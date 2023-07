Preparano e mangiano torta a base di marijuana, intossicati 8 universitari a Monza

Hanno preparato una torta a base di marijuana, l’hanno mangiata con la speranza di trovare lo “sballo” ma sono rimasti intossicati al punto da essere trasportati in ospedale per le cure del caso.

Protagonisti della storia sono 8 giovani studenti universitari di Monza, tra cui 4 che frequentano addirittura la facoltà di medicina. Questa notte a seguito della intossicazione il 118 ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Monza, guidati dal maggiore Emanuele D’Onofri, che sono intervenuti in un’abitazione del capoluogo brianzolo per capire cosa fosse successo.

Giunti sul posto i militari hanno accertato che presso un appartamento del centro, fittato a giovani ragazzi, dove era stata organizzata una cena fra amici, gli universitari avevano preparato una torta a base di marijuana.

Tuttavia, subito dopo averla ingerita i giovani hanno accusato forti malesseri, tali da richiedere l’intervento di due ambulanze ed un’auto medica.

Alla vista dei militari i giovani (tutti poco più che ventenni, residenti a Monza e nei paesi limitrofi) apparivano smarriti, con vuoti di memoria e difficoltà ad esprimersi.

Qualcuno si è limitato a riferire di vedere i fantasmi. Alcuni di essi sono stati trasportati dal personale medico presso gli ospedali del capoluogo per sospetta intossicazione, mentre altri hanno rifiutato le cure. I carabinieri spiegano che sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire compiutamente l’accaduto.

Non è la prima volta che persone vengono ricoverate in ospedale in stato di intossicazione da marijuana. Un po’ in tutto il paese si leggono notizie, anche datate, di malesseri dopo aver ingerito dolci o altro a base della “magica erba”.