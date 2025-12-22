Autobomba a Mosca uccide un generale russo: “Pista ucraina”

1 di 3

Il capo della Direzione di addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, il generale Fanil Sarvarov, 56 anni, è stato ucciso in un’esplosione avvenuta lunedì mattina nel sud di Mosca. Lo ha dichiarato alla Tass la portavoce del Comitato investigativo russo Svetlana Petrenko.

“Secondo un’indagine, la mattina del 22 dicembre, un ordigno esplosivo piazzato sotto un’auto è stato attivato in via Yasenevaya a Mosca. Fanil Sarvarov, capo della Direzione di addestramento operativo dello Stato maggiore, è morto per le ferite riportate nell’esplosione”, ha affermato Petrenko.

Secondo lei, la Direzione investigativa principale di Mosca ha aperto un procedimento penale per omicidio commesso in modo socialmente pericoloso e traffico illegale di esplosivi.

Petrenko ha anche osservato che gli investigatori stanno valutando diverse teorie sull’omicidio. “Una di queste è che il crimine sia stato organizzato dalle agenzie di sicurezza ucraine”, ha affermato Petrenko.

Fanil Sarvarov è nato l’11 marzo 1969 a Gremyachinsk, nella regione russa di Perm. Ha ricoperto tutti i principali incarichi di comando durante la sua carriera militare.

Nel 2015-2016 ha svolto compiti relativi alla pianificazione e all’esecuzione delle operazioni militari in Siria. Nel 2016 è stato nominato capo della Direzione per l’addestramento operativo dello Stato Maggiore.

Sarvarov fu insignito dell’Ordine del Coraggio, della Medaglia Suvorov e dell’Ordine al Merito della Patria, di prima e seconda classe.