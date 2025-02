E’ il giorno delle elezioni in Germania, occhi puntati sull’Afd di Alice Weidel

I seggi elettorali sono stati aperti in tutta la Germania per le elezioni anticipate del Bundestag (parlamento) del Paese.

In totale, 4.506 candidati, di cui quasi un terzo donne, si contendono 630 seggi al Bundestag. Circa 59,2 milioni di tedeschi aventi diritto al voto daranno forma al nuovo parlamento tedesco. Dopo le elezioni e la distribuzione dei seggi, verrà formato un nuovo governo tedesco insieme al nuovo cancelliere del paese.

In totale, 29 partiti politici prendono parte alle elezioni parlamentari. Tuttavia, solo il blocco conservatore delle Unioni Cristiano-Democratiche e Cristiano-Sociali (CDU/CSU), il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), i Verdi, il Partito Alternativa per la Germania (AfD), il Partito della Sinistra, il Partito Liberale Democratico (FDP) e l’Alleanza Sahra Wagenknecht – Ragione e Giustizia (BSW) hanno reali possibilità di entrare in parlamento.

I seggi elettorali saranno aperti fino alle 18:00 ora locale. Subito dopo la chiusura, i canali televisivi ARD e ZDF renderanno pubblici i primi dati degli exit poll e i rappresentanti dei partiti politici inizieranno a fare i loro primi commenti. La Commissione elettorale centrale del paese dovrebbe pubblicare i risultati ufficiali preliminari durante la notte del 24 febbraio e i risultati definitivi saranno resi pubblici nei prossimi giorni.

C’è grande attesa per i risultati dei partiti in gara. Occhi di tutto il mondo puntati in particolare su Alternative fuer Deutschland (Afd), Alice Weidel. Nei sondaggi il partito nazionalista tedesco, anti-immigrazione, anti-Ue e no-Nato è dato tra il 20/22% (circa il doppio del 2021, quando prese il 10,3%), ma dopo le polemiche interne di questi ultimi mesi è in ulteriore crescita, soprattutto dopo le dimissioni del cancelliere Olaf Scholz. Si ritiene una flessione del blocco Cdu/Csu di Friedrich Merz, mentre i socialdemocratici di Olaf Scholz possono aspettarsi solo un terzo posto con circa il 15-16% dei voti (secondo i sondaggi ha perso circa la metà dei voti). La Weidel è fortemente sponsorizzata da Elon Musk: “Solo Afd può salvare la Germania”, va scrivendo da tempo il miliardario sul suo social X.