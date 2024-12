Germania, il parlamento tedesco sfiducia Scholz. Nuove elezioni a Febbraio

Il cancelliere Olaf Scholz non ha ottenuto la fiducia al Bundestag, aprendo la strada alle elezioni anticipate tra due mesi, in Febbraio. Dei 717 deputati presenti in parlamento hanno votato contro il cancelliere 394, a favore 207 e si sono astenuti 116. Per esprimere o perdere la fiducia erano necessari almeno 367 voti.

A causa della mancanza di un voto di fiducia al governo e dopo l’imminente scioglimento del parlamento da parte del presidente del paese, sono previste elezioni anticipate, fissate per il 23 febbraio 2025. La richiesta di fiducia è stata inviata dallo stesso Cancelliere mercoledì scorso, 11 dicembre.

In precedenza, durante una riunione straordinaria del Bundestag dedicata alla questione della fiducia nella cancelleria, il suo principale oppositore e capo dell’Unione cristiano-democratica (CDU), Friedrich Merz, aveva definito Scholz il volto della crisi economica in Germania e aveva aggiunto che era una vergogna per il paese. Nel mese di novembre, la coalizione di governo in Germania è crollata a causa dei disaccordi sulla politica economica e anche estera di Scholz.

Lo stesso cancelliere, nel suo discorso alla riunione, ha promesso che finché sarà a capo del governo del paese, la Germania non invierà personale militare in Ucraina, a scapito della sua sicurezza, e non le fornirà missili da crociera Taurus.

All’inizio di novembre la Germania ha dovuto affrontare una spaccatura nella sua coalizione di governo. La crisi è iniziata dopo che il ministro delle finanze Christian Lindner, a capo del Partito democratico libero (FDP), ha lasciato il governo su insistenza di Scholz.

Come motivazione, il cancelliere ha citato la riluttanza di Lindner ad approvare contemporaneamente un aumento della spesa per sostenere l’Ucraina e investire nel futuro della Germania.

Alternative fuer Deutschland (Afd): “E’ tempo per la pace”

“La Germania ha bisogno di una politica estera che promuova Diplomazia invece di alimentare i conflitti. Le operazioni militari e le consegne di armi danneggiano i nostri interessi. La pace e la stabilità dovrebbero essere il nostro obiettivo primario. Per una politica basata sulla ragione e sulla moderazione. Ecco perché votare AfD il 23 febbraio!” Lo scrive su X Alternative fuer Deutschland (Afd), partito di destra guidato Alice Weidel. “La Germania ha bisogno di un nuovo inizio – e questo è possibile solo con l’AfD!”, ha detto la Weidel dopo la sfiducia a Scholz.

ZEIT FÜR FRIEDEN:

Deutschland braucht eine Außenpolitik, die #Diplomatie fördert statt Konflikte anheizt. Kriegseinsätze und Waffenlieferungen schaden unseren Interessen. Frieden und Stabilität sollten unser oberstes Ziel sein. Für eine Politik der Vernunft und Zurückhaltung.… pic.twitter.com/6rsFP3ni6J — AfD (@AfD) December 16, 2024

La direzione dell’SPD ha deciso di rinominare Scholz come candidato alla carica di cancelliere. Questa decisione dovrà ancora essere approvata dal congresso del partito l’11 gennaio 2025, ma i media tedeschi hanno notato che si tratta solo di una formalità. Tra i candidati alla carica di cancelliere figurano finora anche il leader della CDU Friedrich Merz, il vicecancelliere tedesco Robert Habeck del partito Unione Verdi e, appunto, la presidente del partito di destra Alternativa per la Germania (AfD) Alice Weidel .