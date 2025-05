Germania, Merz non raggiunge la maggioranza per diventare cancelliere

Friedrich Merz non ha raggiunto la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag al primo scrutinio. Sono mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza per la sua elezione. Per il leader dell’Unione hanno votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si sono astenuti e un voto è risultato non valido. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Grosse Koalizion, formata da Unione (Cdu-Csu) e Spd (questi ultimi sconfitti alle ultime elezioni) avrebbero avuto 328 voti a disposizione. Merz ha ricevuto soltanto 310 voti favorevoli al primo turno invece dei 316 necessari per avere la maggioranza.

È la prima volta dal 1949 che un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio in Germania. A ricordarlo sono diversi siti dei media tedeschi, fra cui Der Spiegel che pubblica tutte le votazioni dal primo mandato di Adenauer alla elezione di Olaf Scholz nel 2021. Nel 1949, si ricorda anche sulla Welt, Adenauer fu eletto soltanto grazie al proprio voto, che gli permise di raggiungere il quorum di 202 voti. Il prossimo voto è previsto entro 14 giorni. Alice Weidel, leader di AfD, oggi primo partito tedesco nei sondaggi, chiede elezioni anticipate dopo l’episodio di stamane e per il fatto che Merz per fare una coalizione, ha riciclato i partiti sconfitti dai tedeschi nelle ultime elezioni.

Ascoltato il verdetto del voto, Merz, noto per il temperamento collerico, non ha battuto ciglio ed è uscito dall’aula del Bundestag. Subito dopo si è recato nel suo ufficio, per consultazioni con alcuni dei suoi più fidati colleghi e la famiglia, la moglie e le figlie, rimaste visibilmente sconvolte alla lettura dell’esito del primo scrutinio che lo ha visto sconfitto.

Con lui ci sono Jens Spahn, il designato ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, la presidente del Bundestag Julia Kloeckner, il capo dell’Spd Lars Klingbeil e Thorsten Frei della Cdu, che dovrebbe diventare ministro della cancelleria

A Berlino si è riunito quindi l’Ufficio di presidenza del Bundestag per stabilire il calendario dei prossimi turni di votazione. Al primo turno e al secondo turno è necessaria la maggioranza assoluta, che Merz non ha raggiunto.

Alice Weidel leader di AfD chiede elezioni anticipate

“Questo mostra su quale debole fondamenta sia costruita la piccola coalizione costituita da Unione e dall’Spd, che i cittadini non avevano votato”, scrive su X la leader di Afd Alice Weidel. “È la prima volta che accade una buona cosa positiva, perché una truffa elettorale di questa portata non può accadere, non si può diventare cancelliere in questo modo”, aggiunge.

Weidel chiede quindi elezioni anticipate: “Merz dovrebbe farsi da parte e sgomberare la strada per le elezioni generali”, ha detto ai giornalisti, definendo il risultato un “buon giorno per la Germania”.