Forte scossa di terremoto in Grecia: magnitudo 6.3

Un terremoto di forte entità, magnitudo 6.3, si è verificato stamane alle 12.16 (un’ora prima in Italia), nella Grecia centrale, nella Tessaglia, a pochi chilometri dalla città di Larissa, che fa circa 150mila abitanti.

Secondo gli istituti di geofisica internazionali il sisma è stato localizzato ad una ventina di km di profondità. La scossa principale è stata seguita da altre scosse superiori a magnitudo 4 e fino a 4.9 della scala Richter, secondo l’agenzia Kathimerini.

Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Secondo le numerose testimonianze sul sito Emsc il sisma è stato abbastanza forte nell’area dell’epicentro ed è stato avvertito anche a diverse centinaia di km, ad Atene, in Albania e Montenegro, fino in Croazia, ma anche sulle coste pugliesi.

