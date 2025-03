Esperto: “Il riarmo Ue e la trasformazione nucleare: i costi della sovranità della difesa”

La Commissione europea guidata dalla von der Leyen intende riarmare l’Europa dopo che gli Stati Uniti hanno fatto intendere che non parteciperanno in progetti di difesa europea in ambito Nato, nemmeno in Ucraina, dove l’idea di proseguire la guerra è diventata prevalente: “Per la pace ci vuole la forza” militare, ha fatto sapere la presidente. Si parla di un impegno di 800 miliardi di euro da finanziare in larga parte coi fondi di coesione, che sarebbero dovuti andare principalmente ai comparti di scuola e sanità.

Tom Sauer, professore di politica internazionale all’Università di Anversa, ha scritto per Agenzia Anadolu Analysis sul potenziale di proliferazione nucleare dell’Europa e sui suoi benefici e danni.

“Mentre la guerra continua in Europa, le recenti dichiarazioni isolazioniste dell’amministrazione Trump hanno riacceso le discussioni sull’integrazione delle armi nucleari francesi (e forse britanniche) in tutta Europa. Nel 75° anniversario della NATO, la possibilità che gli Stati Uniti abbandonino l’Europa sta diventando una fonte di crescente preoccupazione negli ambienti della politica estera europea. In passato, l’idea francese della “dissuasion concertée” (dissuasione reciproca) non aveva trovato molta risonanza, soprattutto in Germania. Ma questa volta il leader tedesco Friedrich Merz sembra aperto all’idea, nonostante la NATO esista ancora e gli Stati Uniti abbiano 100.000 soldati e 100 armi nucleari tattiche in Europa. Queste armi sono dispiegate in Turchia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio. Se gli Stati Uniti ritirassero le loro truppe o le loro armi nucleari tattiche, l’integrazione delle armi nucleari francesi (e forse britanniche) in tutta Europa potrebbe diventare più probabile.

In questo processo si possono prevedere diversi scenari. Come primo passo, gli Stati nucleari in Europa devono dichiarare che i loro interessi nazionali coincidono con gli “interessi europei”. Questo principio è già sancito dal Trattato di Lisbona e contiene una clausola di difesa collettiva simile all’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico della NATO. Per aumentare la credibilità di queste spiegazioni, si possono prendere in considerazione misure quali la condivisione delle informazioni, meccanismi di consultazione, pianificazione e finanziamento congiunti. Un altro passo potrebbe essere quello di inviare dalla Francia aerei da guerra in grado di trasportare armi nucleari in Germania o in Polonia. Nella fase finale, potrebbe essere all’ordine del giorno lo sviluppo di una capacità comune di deterrenza nucleare dell’UE nell’ambito dell’Unione europea di difesa (UED). Tuttavia, non sappiamo come la guerra ucraina influenzerà questo processo.

I costi dell’integrazione delle armi nucleari in Europa

La prima cosa da dire è che non è chiaro se la deterrenza nucleare funzioni davvero. I sostenitori delle armi nucleari sostengono che questa soluzione sia efficace, ma storicamente gli Stati dotati di armi nucleari come Israele, India e Regno Unito sono stati attaccati da Stati che non ne possedevano. In teoria, la deterrenza nucleare è estremamente difficile da realizzare, perché affinché funzioni, anche il nemico deve essere razionale. Inoltre, lo Stato che possiede le armi deve essere effettivamente pronto a utilizzarle. Tuttavia, se utilizzate su larga scala, le armi nucleari potrebbero distruggere il pianeta. Nella guerra in Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiarito che la Francia non avrebbe intrapreso una rappresaglia nucleare se la Russia avesse utilizzato un’arma nucleare tattica in Ucraina.

In secondo luogo, tecnologie in continua evoluzione e dirompenti, come l’intelligenza artificiale e nuovi sistemi d’arma come i missili ipersonici, comprometteranno ulteriormente la cosiddetta stabilità nucleare. Idealmente, la deterrenza convenzionale basata su missili ipersonici potrebbe e dovrebbe sostituire la deterrenza nucleare, ma affinché ciò accada, tutte le potenze nucleari devono giungere a un accordo.

In terzo luogo, la deterrenza nucleare estesa, o “ombrello di protezione nucleare”, è un concetto il cui realismo è discutibile. A partire dagli anni ’70, Henry Kissinger mise in guardia dal dare per scontato che gli Stati Uniti avrebbero utilizzato armi nucleari per difendere l’Europa. A questo punto, va notato che la Francia costruì il proprio arsenale nucleare negli anni ’50, rifiutando di sottostare all’ombrello nucleare degli Stati Uniti. Ora la Francia propone di estendere il suo deterrente nucleare ai suoi alleati in Europa.

In quarto luogo, se non verrà istituita un’Unione Europea di Difesa (UED), non si potrà rispondere alla domanda su chi controllerà le armi nucleari. Macron è molto chiaro su questo punto: vuole essere lui a premere il pulsante nucleare. A questo punto, è anche importante considerare quanto saranno disposti i contribuenti tedeschi a cofinanziare un sistema di armi strategiche che non possono controllare in tempo di guerra.

In quinto luogo, l’integrazione delle armi nucleari francesi nell’architettura di sicurezza europea significa che l’UE ha di fatto accettato la dottrina della deterrenza nucleare. Ciò rende più difficile la lotta contro la proliferazione nucleare. Ad esempio, quanto sia sostenibile per l’Unione Europea chiedere all’Iran di non produrre armi nucleari mentre sta costruendo un arsenale nucleare è un altro dibattito. Inoltre, in che misura la nuclearizzazione dell’Europa sarebbe compatibile con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) se Germania e Polonia sviluppassero le proprie capacità nucleari? Inoltre, questo piano viola sia lo spirito sia il testo del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, firmato da quasi 100 paesi nel 2017.

Infine, sembra meglio che i leader dell’UE si concentrino sulla diplomazia con la Russia piuttosto che sul rafforzamento delle difese europee. Porre fine alla guerra in Ucraina è di vitale importanza non solo per ragioni umanitarie, ma anche economiche. Un accordo di pace ideale includerebbe sia la Russia che l’Ucraina, rimodellando l’architettura di sicurezza comune dell’Europa. Ciò potrebbe essere realizzato nel quadro di una NATO trasformata o di un’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) più forte. Se si raggiungesse un accordo del genere, ci sarebbe poca giustificazione razionale nel continuare a suddividere le difese europee tra più di 25 forze militari di piccole dimensioni. Oggi, gli stati membri della NATO in Europa spendono già 480 miliardi di dollari all’anno per la difesa, una cifra molto più alta di quella della Russia (120 miliardi di dollari). La sfida principale che la difesa dell’UE deve affrontare oggi non è la mancanza di una “bomba europea”, ma la mancanza di coordinamento nella cooperazione, condivisione e specializzazione delle risorse. Invece di investire in armi di distruzione di massa, la priorità dovrebbe essere quella di rendere più efficiente la difesa dell’UE e di integrare la Russia in una più ampia organizzazione di sicurezza collettiva”.

[Prof. Dott. Tom Sauer è professore di politica internazionale presso l’Università di Anversa.]