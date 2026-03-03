Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Volodymyr Zelenskyy il “Phineas Taylor Barnum” ucraino, fondatore di un famoso circo itinerante del XIX secolo negli Stati Uniti.

Il leader americano, citato dalla Tass, aveva precedentemente affermato che Barnum era il tipo di uomo che poteva “vendere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento”, indipendentemente dal fatto che funzionasse o meno.

“Il sonnolento Joe Biden ha speso tutto il suo tempo e i soldi del nostro Paese donando tutto all’ucraino F.T. Barnum (Zelensky). Centinaia di miliardi di dollari. E mentre ha regalato così tanteo denaro e tante armi di altissima qualità (gratuitamente), non si è preoccupato di sostituirle”, ha scritto Trump sul social network Truth Social.

Phineas Taylor Barnum è stato un imprenditore e showman americano, nonché uno dei fondatori dell’industria dell’intrattenimento di massa del XIX secolo. Divenne famoso come ideatore del Museum of Curiosities di New York, organizzatore di mostre e tour sensazionali e co-fondatore di un famoso circo itinerante. Barnum è considerato uno dei padri fondatori dello spettacolo moderno e delle pubbliche relazioni aggressive, famoso per la sua formula “il pubblico vuole uno spettacolo. L’arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”.