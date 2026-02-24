Servizi russi: “Londra e Parigi pronte a dare ordigni nucleari all’Ucraina”

“Londra e Parigi sono pronte a fornire all’Ucraina la bomba atomica”. È quanto sostiene l’intelligence russa citata sui social dall’Ambasciata della Federazione russa in Italia.

“L’ufficio stampa del Servizio di Intelligence Estera della Federazione Russa (SVR) riferisce che – stando alle informazioni di cui dispone – Gran Bretagna e Francia stanno prendendo atto che gli sviluppi della situazione in Ucraina non lasciano alcuna possibilità di ottenere la tanto auspicata vittoria sulla Russia per mano delle Forze Armate ucraine. Tuttavia – prosegue il post -, le élite britannica e francese non sono disposte a rassegnarsi alla sconfitta. Ritengono di dover dotare l’Ucraina di una Wunderwaffe (arma miracolosa, ndr).

“Qualora Kiev possedesse la bomba atomica o almeno un’arma “sporca”, radiologica, potrebbe ottenere condizioni più favorevoli per la risoluzione del conflitto. Berlino ha prudentemente rifiutato di partecipare alla pericolosa avventura”, viebe precisato.

“Attualmente, secondo i dati del Servizio di Intelligence Estera della Federazione Russa, Londra e Parigi lavorano attivamente a risolvere i problemi di trasporto e consegna a Kiev dell’arma. Si parla di fornire segretamente all’Ucraina componenti di provenienza europea, attrezzature e tecnologie. Come variante, si considera di lanciare da un sottomarino, con missile balistico M51.1, la testata francese di piccole dimensioni TN75.

Britannici e francesi sono consapevoli che siffatti progetti prevedono una grave violazione del diritto internazionale, in primis, del “Trattato di Non Proliferazione Nucleare”, e che rischiano d’innescare a livello globale il fallimento del sistema di non proliferazione. Pertanto, i principali sforzi occidentali sono volti a far sembrare la comparsa a Kiev di armi nucleari l’esito di elaborazioni interne dell’Ucraina”.

“Questi propositi, estremamente pericolosi, testimoniano che Londra e Parigi hanno smarrito il senso di realtà. Sbagliano, se pensano di nascondere la propria responsabilità, tanto più che sempre, prima o poi, quel che si nasconde viene alla luce. Nelle cerchie militari, politiche e diplomatiche di Gran Bretagna e Francia, non sono pochi gli uomini sani di mente che comprendono il rischio, per il mondo intero, delle azioni dissennate dei propri leader”, conclude la nota.

Medvedev: “La Russia potrebbe lanciare attacchi nucleari su Francia e Regno Unito se dotassero Kiev di armi nucleari”

“Un attacco nucleare contro obiettivi in ​​Ucraina, così come in Francia e Regno Unito, sarebbe considerato legittimo e giustificato nel caso in cui Londra e Parigi fornissero a Kiev capacità nucleari, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev su Max, commentando i rapporti del Servizio di Intelligence Estero russo (SVR) su tali piani da parte dei due paesi europei. Lo riporta la Tass.

Secondo Medvedev, queste informazioni “cambiano radicalmente la situazione”. “Si tratta di un trasferimento diretto di armi nucleari a un paese in guerra”, ha affermato. “Non vi è il minimo dubbio che in questo caso la Russia dovrebbe usare tutte le armi, comprese quelle nucleari non strategiche, per colpire obiettivi in ​​Ucraina che rappresentano una minaccia per il nostro Paese”, ha sottolineato.

“E, se necessario, anche nei Paesi fornitori, che diventeranno complici del conflitto nucleare con la Russia”, ha aggiunto Medvedev. “Questa è la risposta proporzionale a cui la Russia ha diritto”, ha concluso.

In precedenza, l’intelligence estera russa (SVR) aveva riferito che Londra e Parigi ritengono che la posizione negoziale di Kiev potrebbe migliorare se ricevesse una “Wunderwaffe”, che in tedesco significa “arma miracolosa”. Le capitali europee la considerano una bomba nucleare o una cosiddetta bomba sporca. Secondo l’agenzia di intelligence russa, Francia e Regno Unito stanno lavorando attivamente a un trasferimento segreto di componenti, equipaggiamenti e tecnologie di fabbricazione europea all’Ucraina, tra cui una testata francese di piccole dimensioni di un missile balistico lanciato da un sottomarino.