Dopo la cosiddetta tregua del gelo concessa al presidente americano Donald Trump dal presidente russo Vladimir Putin l’Ucraina riprende a lanciare droni sulle regioni russe e Mosca rilancia colpendo le strutture energetiche. La maggior parte dei droni sono stati intercettati e abbattuti, pochi altri hanno colpito edifici civili, depositi e automobili in sosta.

Le difese aeree hanno abbattuto 95 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa della Federazione russa citato dalla Tass.

Un camionista è rimasto ferito a causa della caduta di detriti di un drone a Bataysk, nella regione di Rostov. L’uomo è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono considerate moderatamente gravi. Secondo le valutazioni mediche preliminari, la sua vita non sarebbe in pericolo.

Secondo quanto comunicato dal ministero, 36 droni sono stati abbattuti nella regione di Krasnodar, 27 nella regione di Rostov, 21 nel Mar d’Azov, otto nella regione di Belgorod, due nella Crimea e uno nella regione di Volgograd.

L’attacco con drone è stato respinto a Rostov sul Don, Taganrog, Bataysk, Novoshakhtinsk e nel distretto di Azov della regione di Rostov, ha affermato il governatore Yury Slyusar.

In seguito ha chiarito che l’attacco ucraino ha colpito anche i distretti di Neklinovsky, Oktyabrsky, Kamensky, Krasnosulsky e Zernogradsky, nonché le città di Kamensk-Shakhtinsky e Shakhty.

Sempre a Bataysk, cinque auto parcheggiate presso un’azienda agricola e un magazzino sono state danneggiate. Non sono stati segnalati incendi.

A Novoshakhtinsk sono state danneggiate la facciata e le finestre di una casa privata. Le informazioni sulle conseguenze e i danni sono in fase di accertamento.

Le forze armate russe hanno colpito gli impianti energetici utilizzati dalle forze armate ucraine.

Le truppe russe hanno attaccato strutture di trasporto e di distribuzione energetica utilizzate dall’esercito ucraino, ha riferito il Ministero della Difesa.

“L’aviazione tattica e operativa, i veicoli aerei d’attacco senza pilota, le forze missilistiche e l’artiglieria hanno inflitto danni alle infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate nell’interesse delle Forze armate ucraine “, si legge nel comunicato rilanciato da Ria Novosti.

Inoltre, le forze russe hanno colpito siti di assemblaggio, stoccaggio e lancio di droni a lungo raggio, depositi di munizioni e punti di dispiegamento temporanei di militanti ucraini e mercenari stranieri in 148 distretti. Giovedì sera i media ucraini hanno riferito di una serie di esplosioni a Kiev, Sumy e nella periferia di Kharkiv, mentre risuonavano le sirene antiaeree.

“In totale, dall’inizio dell’operazione speciale, il nemico ha perso 670 aerei, 283 elicotteri, 112.596 Droni, 650 sistemi di difesa aerea, 27.503 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 1.659 veicoli da combattimento MLRS, 33.080 pezzi di artiglieria da campagna e mortai e 53.713 unità di veicoli militari speciali”, riporta il ministero russo.