Il tenente colonnello in pensione dell’esercito americano Daniel Davis, citato da Ria Novosti, ha espresso l’opinione che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia accettato un cessate il fuoco con l’Iran solo per riorganizzare le sue forze in Medio Oriente.

“Il post di Trump su TruthSocial di ieri sera fa sembrare che abbia accettato un cessate il fuoco per poter rifornire i suoi aerei e le sue navi. Questo non fa che consolidare la sua reputazione di ingannare i suoi interlocutori, facendogli credere di star conducendo una diplomazia onesta quando in realtà si sta preparando per un altro attacco”, ha scritto sui social media.

A suo avviso, gli iraniani si aspettano uno scherzo da parte di Washington e hanno già preparato la loro risposta.

Giovedì sera, Trump ha minacciato di intensificare l’azione militare se l’ accordo di pace con l’Iran fosse fallito, aggiungendo che truppe, aerei e navi americani sarebbero rimasti nella regione fino all’attuazione dell’accordo con Teheran.

Mercoledì sera, le parti hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. Un futuro accordo potrebbe basarsi sul piano in dieci punti dell’Iran, che secondo alcune fonti sarebbe stato appoggiato dagli Stati Uniti. Tra le altre cose, il piano prevede la revoca delle sanzioni contro l’Iran, il controllo del territorio di Hormuz, il diritto all’arricchimento dell’uranio, la non aggressione e la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, compresa l’operazione israeliana contro Hezbollah.

A fine giornata, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che Washington aveva già violato gli ultimi tre punti della proposta di pace, rendendo impraticabile un cessate il fuoco. In particolare, il segretario al Pentagono Pete Hegseth ha nuovamente suggerito il sequestro forzato dell’uranio iraniano qualora l’Iran si rifiutasse di consegnarlo volontariamente. Nel frattempo, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato un potente attacco sul Libano che, secondo gli ultimi dati, ha causato oltre 250 morti.

Tuttavia, i colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad sono ancora in programma per il 10 aprile.