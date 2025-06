Gaza, in 24 ore Israele uccide oltre cento palestinesi in cerca di cibo. Onu: “Inaccettabile”

1 di 6

Mentre Tel Aviv è impegnato sul fronte di guerra con l’Iran prosegue incessantemente il genocidio a Gaza da parte del governo Netanyahu. L’Idf apre valichi trappola alla folla affamata che viene massacrata con raffiche di mitra e droni. Blitz dell’esercito casa per casa, arrestando e deportando centinaia di persone. Il silenzio dell’occidente “democratico”, coi media che in larga parte tacciono sul più grande sterminio in diretta.

Nelle ultime 24 ore sono oltre un centinaio le vittime palestinesi presi di mira dall’esercito israeliano ai varchi per gli aiuti umanitari. Centinaia i feriti.

Solo martedì sera Israele ha ucciso oltre 30 palestinesi disperati in cerca di aiuti a nord-ovest della città di Gaza, secondo il corrispondente di Wafa sul posto.

Il giornalista ha affermato che “i soldati dell’occupazione israeliana hanno aperto il fuoco sulla folla disperata di palestinesi in cerca di aiuti, radunata presso un punto di distribuzione degli aiuti a nord-ovest della città, causando la morte di oltre 30 persone”.

Ieri mattina le forze dell’Idf hanno aperto il fuoco contro i palestinesi in cerca di aiuti alimentari nelle città di Khan Younes e Rafah, nella Striscia meridionale devastata dalla guerra, con proiettili di carri armati, mitragliatrici e droni, uccidendo più di 60 civili e ferendone circa 200.

L’enclave sta subendo una catastrofica catastrofe umanitaria da quando Israele ha chiuso tutti i valichi il 2 marzo 2025, negando l’ingresso di cibo, medicine, aiuti umanitari e carburante nella Striscia.

Il 18 marzo Israele ha posto fine unilateralmente all’accordo di cessate il fuoco di Gaza e ha ripreso l’aggressione alla Striscia, lanciando un’ondata di sanguinosi attacchi aerei in tutta la Striscia e uccidendo centinaia di palestinesi.

Il bilancio delle vittime ha raggiunto almeno 5.194, con 17.279 feriti, secondo fonti mediche. Nelle ultime 24 ore, i corpi di 61 palestinesi uccisi, di cui sei recuperati dalle macerie, e di 397 feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Gaza.

Fin dalle prime ore di martedì, i corpi di 59 palestinesi uccisi e di oltre 200 feriti mentre aspettavano di ricevere cibo sono stati ricoverati negli ospedali di Gaza.

Israele ha condotto un assalto militare sulla Striscia dall’ottobre 2023, uccidendo 55.493 palestinesi, per lo più donne e bambini, e ferendone altri 129.320, portando il numero totale di vittime e feriti tra i richiedenti cibo rispettivamente a 397 e oltre 3.031.

Inoltre, almeno 11.000 persone risultano disperse, presumibilmente morte sotto le macerie delle loro case in tutta la Striscia.

L’aggressione israeliana ha inoltre provocato lo sfollamento forzato di quasi due milioni di persone da tutta la Striscia di Gaza; la maggior parte degli sfollati è stata costretta a trasferirsi nella densamente popolata città meridionale di Rafah, vicino al confine con l’Egitto, in quello che è diventato il più grande esodo di massa della Palestina dalla Nakba del 1948.

Guterres dell’ONU: uccidere i cittadini di Gaza in cerca di cibo è “inaccettabile”

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato: “L’uccisione e il ferimento di civili nella Striscia di Gaza meridionale mentre cercano cibo è inaccettabile” e ha chiesto un’indagine “immediata e indipendente”.

Lo ha affermato Farhan Haq, portavoce aggiunto del Segretario generale, durante la sua conferenza stampa quotidiana a Ginevra, secondo quanto riportato dal sito web UN News.

Martedì mattina, l’esercito di occupazione israeliano ha commesso un orribile massacro contro le persone in attesa di aiuti alla rotonda di Tahlia, nel governatorato di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, uccidendo diverse decine di palestinesi e ferendone più di 200, di cui 20 in condizioni critiche.

Commentando il nuovo massacro israeliano contro la popolazione affamata nella Striscia di Gaza, Haq ha trasmesso la condanna di Guterres per “la perdita di vite umane e i feriti tra i civili a Gaza, che ancora una volta vengono colpiti mentre cercano cibo”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha affermato che prendere di mira le persone in attesa di cibo sotto i valichi è “inaccettabile”.

Haq ha spiegato che Guterres “continua a chiedere un’indagine immediata e indipendente e l’assunzione di responsabilità” in merito alle segnalazioni di civili presi di mira nei centri di distribuzione degli aiuti a Gaza.

Il funzionario delle Nazioni Unite ha sottolineato che i bisogni fondamentali della popolazione palestinese a Gaza sono “enormi e restano insoddisfatti”.

Ha sottolineato la necessità di ripristinare un accesso umanitario “immediato, diffuso e senza ostacoli” alla Striscia di Gaza e la “necessità di consentire alle Nazioni Unite e a tutti gli attori umanitari di operare in sicurezza e nel pieno rispetto dei principi umanitari”.

Le forze israeliane arrestano decine di palestinesi in Cisgiordania

“Da ieri sera a mercoledì mattina, le forze di occupazione israeliane hanno avviato una campagna di detenzione che ha preso di mira almeno 60 cittadini della Cisgiordania, tra cui una donna, bambini ed ex prigionieri”. Lo riferisce sempre l’agenzia Wafa.

La Commissione per gli affari dei prigionieri e la Società dei prigionieri palestinesi (PPS) hanno dichiarato che la detenzione e le indagini sul campo sono state distribuite nella maggior parte dei governatorati della Cisgiordania.

Nel frattempo, l’occupazione continua a fare irruzione in diverse città di diversi governatorati, trasformando le case in caserme militari e centri di indagine sul campo.

Inoltre, l’occupazione continua ad aumentare gli arresti e le indagini sul campo a un ritmo sempre più accelerato.

Dall’inizio di questa settimana, il numero delle persone detenute in Cisgiordania ha raggiunto almeno 160, alcune delle quali sono state poi rilasciate.

È degno di nota che l’occupazione abbia adottato una serie di politiche e crimini nelle varie aree che invade e che effettua operazioni di arresto in Cisgiordania. La più evidente di queste politiche è l’esecuzione sul campo, come è avvenuto stasera con il giovane Moataz Al-Hajjleh, della città di Al-Walaja/Betlemme, ucciso dopo essere stato colpito dalle forze di occupazione durante la sua detenzione.

Vale la pena notare che le campagne di detenzione e le relative indagini sul campo, così come le azioni che l’occupazione sta conducendo contro il nostro popolo, sono un’estensione della guerra di sterminio.

Le operazioni di detenzione sono state e continuano a essere le politiche più importanti, coerenti e sistematiche impiegate dall’occupazione per indebolire qualsiasi crescente resistenza nei suoi confronti.