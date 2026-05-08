L’Iran: “Gli Stati Uniti rompono la tregua: raid su navi e zone civili”. Rappresaglia di Teheran

L’Iran sostiene che gli Stati Uniti hanno rotto la tregua riattaccando militarmente il paese islamico. Il portavoce del quartier generale centrale iraniano Khatam al-Anbia, citato dall’agenzia Tasnim, ha affermato: “L’aggressivo, terroristico e predone militare statunitense ha violato il cessate il fuoco prendendo di mira una petroliera iraniana che navigava dalle acque costiere iraniane nella regione di Jask verso lo Stretto di Hormuz, nonché un’altra nave che entrava nello Stretto di Hormuz al largo del porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti”.

Secondo il portavoce i raid aerei sono stati compiuti contro aree civili nel sud dell’Iran, con la collaborazione di alcuni paesi della regione lungo le coste di Bandar Khamir, Sirik e dell’isola di Qeshm”. Il portavoce ha aggiunto che le forze armate iraniane hanno reagito contro le navi militari statunitensi.

Khatam al-Anbia ha sottolineato che “le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran hanno immediatamente lanciato attacchi di rappresaglia contro le navi militari statunitensi a est dello Stretto di Hormuz e a sud del porto di Chabahar, infliggendo loro danni considerevoli”.

Il portavoce del quartier generale centrale ha inoltre dichiarato: “Gli Stati Uniti, criminali e aggressori, e i Paesi che li sostengono devono sapere che la Repubblica Islamica dell’Iran, come in passato, risponderà con forza e senza la minima esitazione a qualsiasi atto di aggressione o attacco”.

La marina iraniana attacca navi militari statunitensi in un contrattacco di rappresaglia

La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato di aver condotto un’operazione congiunta su vasta scala contro navi militari statunitensi vicino allo Stretto di Hormuz, a seguito di una violazione del cessate il fuoco e di un’aggressione da parte delle forze americane, riporta l’agenzia Tasnim.

In una dichiarazione rilasciata nelle prime ore dell’8 maggio, il Comando navale delle Guardie Rivoluzionarie ha affermato: “A seguito della violazione del cessate il fuoco e dell’aggressione da parte delle forze armate statunitensi contro una petroliera iraniana vicino al porto di Jask, e mentre i cacciatorpediniere delle forze armate statunitensi si avvicinavano allo Stretto di Hormuz, è stata condotta un’operazione combinata su vasta scala e di grande precisione”.

Il comunicato aggiungeva che le forze navali delle Guardie Rivoluzionarie “hanno aperto il fuoco contro i cacciatorpediniere nemici utilizzando vari tipi di missili balistici e da crociera antinave, nonché droni distruttivi equipaggiati con testate ad alto potenziale esplosivo”.

“Le informazioni di intelligence indicano danni considerevoli inflitti al nemico americano, e tre navi da guerra nemiche che avevano invaso lo Stretto di Hormuz si sono rapidamente allontanate”, aggiunge il comunicato.

“Colpiti tre cacciatorpediniere statunitensi vicino allo Stretto di Hormuz”

Fonti informate hanno riferito all’agenzia Tasnim che tre cacciatorpediniere statunitensi nei pressi dello Stretto di Hormuz sono stati attaccati dalla Marina iraniana nella notte di giovedì. Secondo le fonti, i cacciatorpediniere appartenenti alla “forza terroristica statunitense” si stavano ritirando verso il Mar d’Oman dopo l’attacco iraniano. Secondo le fonti, gli attacchi contro i cacciatorpediniere statunitensi ostili sono stati condotti utilizzando missili e droni kamikaze.

La CBS News ha inoltre riferito che giovedì tre cacciatorpediniere della Marina statunitense in transito nello Stretto di Hormuz sono stati attaccati, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno condotto raid contro due porti iraniani vicino allo stretto. Secondo il rapporto, i cacciatorpediniere americani USS Truxton, USS Mason e USS Rafael Peralta sono stati attaccati da missili, droni e piccole imbarcazioni iraniani.

Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha confermato gli attacchi in una dichiarazione, affermando che l’esercito americano ha risposto con “attacchi di autodifesa” contro le strutture iraniane. La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato che le forze militari iraniane hanno utilizzato “vari tipi di missili balistici e da crociera antinave, nonché droni distruttivi con testate ad alto potenziale esplosivo” in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti.

Teheran chiede all’ONU di respingere la risoluzione congiunta USA-Bahrein sullo Stretto di Hormuz

L’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite Amir Saeed Iravani, citato dall’agenzia Mehr, ha esortato gli Stati membri dell’ONU a respingere una bozza di risoluzione congiunta USA-Bahrein sullo Stretto di Hormuz, definendo il testo “profondamente viziato, parziale e politicamente motivato”.

Intervenendo a un presidio del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 7 maggio, il diplomatico Iravani ha affermato che la risoluzione proposta mirava a legittimare le azioni illegali degli Stati Uniti contro l’Iran nel Golfo Persico, piuttosto che a proteggere la libertà di navigazione, sottolineando che la crisi in corso derivava dalla “guerra di aggressione illegale” lanciata dagli Stati Uniti e dal regime israeliano contro la Repubblica islamica dell’Iran.