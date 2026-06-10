Gli Usa sferrano nuovi attacchi contro l’Iran, la condanna e la rappresaglia di Teheran

Gli Stati Uniti hanno sferrato un nuovo attacco sull’Iran dopo che l’esercito di Teheran aveva colpito un elicottero Apache in sorvolo sullo Stretto di Hormuz. I bombardamenti sono avvenuti martedì pomeriggio. Colpiti diversi centri dell’Iran meridionale. L’attacco di Trump avviene dopo l’ennesimo annuncio da parte della Casa Bianca di essere vicini ad un negoziato di pace e di cessate il fuoco Iran e Israele, con Tel Aviv che prende quotidianamente di mira il Libano, al centro degli accordi diplomatici.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi militari statunitensi contro le regioni meridionali dell’Iran, dichiarando che gli attacchi costituiscono una palese violazione del diritto internazionale e avvertendo che Teheran continuerà a esercitare il proprio diritto all’autodifesa contro le fonti di eventuali attacchi futuri.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, il Ministero degli Esteri ha denunciato le recenti azioni militari statunitensi contro il Paese, condannando Washington per aver violato la Carta delle Nazioni Unite e per aver intensificato le tensioni attraverso una condotta illegale e aggressiva.

“Nelle prime ore di mercoledì 10 giugno 2026, il regime statunitense, con il pretesto dello schianto di un elicottero Apache appartenente all’esercito terroristico di quel paese nello Stretto di Hormuz, avvenuto lunedì sera, ha condotto attacchi brutali contro aree del sud del paese (Iran). Questi attacchi costituiscono una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, in particolare dell’articolo 2, paragrafo 4, e della regola fondamentale che vieta l’uso della forza nelle relazioni internazionali, e attraverso queste azioni aggressive, l’establishment al potere negli Stati Uniti ha dimostrato ancora una volta la sua natura criminale e guerrafondaia”, si aggiunge nella dichiarazione.

“In risposta all’aggressione militare statunitense contro l’Iran e alla chiara violazione della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale del nostro Paese, le potenti Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, esercitando il diritto intrinseco alla legittima autodifesa, hanno sferrato duri attacchi contro le basi e le infrastrutture statunitensi nella regione, che sono state all’origine di questi atti di aggressione”, ha dichiarato il ministero.

«Pur condannando fermamente il crimine di aggressione militare statunitense contro l’Iran, il Ministero degli Affari Esteri ribadisce la responsabilità legale e morale di tutti i Paesi della regione, in particolare di quelli situati lungo la costa meridionale del Golfo Persico, di impedire qualsiasi utilizzo da parte dell’esercito statunitense e del regime sionista del loro territorio e delle loro infrastrutture per pianificare, organizzare, eseguire e sostenere azioni aggressive contro l’Iran, e avverte che la Repubblica Islamica dell’Iran non esiterà a esercitare il suo diritto intrinseco all’autodifesa, anche prendendo di mira l’origine degli attacchi, nonché le basi e le infrastrutture logistiche utilizzate per condurre e sostenere operazioni aggressive contro l’Iran», ha aggiunto.

“Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran ribadisce ancora una volta la responsabilità delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di Sicurezza e del Segretario Generale, di salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali e di ritenere responsabili le parti aggressori”, si legge nella dichiarazione.

La rappresaglia iraniana: Colpite basi Usa in Giordania, Bahrein e Kuwait

“In seguito alla criminale aggressione statunitense e alla flagrante violazione del cessate il fuoco, le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran hanno preso di mira le basi dell’esercito terroristico statunitense in Giordania, Bahrein e Kuwait con attacchi di droni e missili nelle prime ore di mercoledì”. Lo riporta l’agenzia Tasnim. Fonti arabe hanno riferito che in Bahrein si sono udite diverse forti esplosioni in seguito all’attacco missilistico iraniano. Finora, fonti locali hanno riferito di aver udito 16 esplosioni nel Paese arabo del Golfo Persico.

Il video della rappresaglia iraniana (Fars agency)

Anche le basi statunitensi in Kuwait sono state prese di mira e sono risuonate le sirene d’allarme. Fonti non ufficiali affermano che la base delle forze terroristiche americane nella regione di Al-Jahra, in Kuwait, è stata colpita. Lo stato maggiore dell’esercito kuwaitiano ha inoltre riferito che i sistemi di difesa stavano tentando di contrastare missili e droni iraniani.

In Giordania, anche la base americana di Al-Azraq, nella parte orientale del paese, è stata bersaglio di attacchi iraniani; sono scattate le sirene d’allarme e i sistemi di difesa dispiegati nella base sono stati attivati ​​per contrastare i missili iraniani.