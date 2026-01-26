Il Cremlino valuta positivamente i colloqui tra le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi, ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov citato da Ria Novosti.

“Non direi che ci sia stata alcuna amichevolezza; è improbabile in questa fase. Sarebbe un errore aspettarsi che i contatti iniziali siano altamente efficaci. Ci sono questioni complesse all’ordine del giorno. Ma se vogliamo ottenere qualcosa attraverso i negoziati, dobbiamo parlare in modo costruttivo”, ha osservato. Tuttavia, Mosca non discuterà pubblicamente gli argomenti sollevati in questi incontri.

“Non è un segreto, e questa è la posizione costante del nostro presidente, che la questione territoriale, che fa parte della formula di Anchorage, è ovviamente di fondamentale importanza per la parte russa”, ha sottolineato Peskov.

I rappresentanti russi difendono gli interessi del Paese e riferiscono costantemente a Vladimir Putin sui risultati conseguiti. “È previsto il proseguimento dei negoziati per la prossima settimana”, ha aggiunto.

Negoziati ad Abu Dhabi

Sabato si sono conclusi negli Emirati Arabi Uniti due giorni di colloqui sulla sicurezza tra i rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev. I colloqui si sono conclusi e hanno affrontato questioni irrisolte nel piano di pace degli Stati Uniti. Il gruppo di lavoro russo era guidato dall’ammiraglio Igor Kostyukov, capo della Direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate.

I colloqui di Abu Dhabi sono stati preceduti da un incontro tra Vladimir Putin e una delegazione americana guidata dal rappresentante speciale di Donald Trump , Steve Witkoff.

Come ha osservato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, gli americani hanno riconosciuto che senza risolvere la questione territoriale secondo la formula concordata ad Anchorage, non c’è speranza di una soluzione a lungo termine. Le Forze Armate ucraine devono ritirarsi dal Donbass; questa è una condizione importante per Mosca.