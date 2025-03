Il filosofo Alexander Dugin: “Zelensky è finito, l’Ucraina è finita”

di Alexander Dugin *

“È ancora troppo presto per trarre conclusioni di vasta portata su quanto accaduto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca. Ma è già ovvio che si è trattato di un evento di vasta portata. Valuteremo le sue conseguenze un po’ più avanti, ma Trump ha già dimostrato efficacemente che la guerra iniziata da Biden non solo è priva di significato per lui, ma, molto probabilmente, è un crimine.

Naturalmente, Trump e Vance non l’hanno ancora esplicitamente formulata in questo modo, ovvero che la guerra in Ucraina, iniziata tre anni fa, è stata un crimine del regime di Biden. Ma ieri, è finalmente diventato ovvio a molti in Occidente che sostenere un sanguinario dittatore che non sa come comportarsi, vestirsi o negoziare in una situazione in cui chiaramente non ha alcun vantaggio assoluto è di per sé criminale. Questa strategia dell’amministrazione Biden, quella di affrontare la Russia, è stata in effetti una provocazione alla guerra nucleare.

Zelensky sta ancora cercando di discutere con Trump. E lo sta facendo con molta arroganza.

In realtà, non è tanto Trump e Vance a tagliare i ponti con Zelensky. E chi è lui, in realtà, perché la superpotenza americana si preoccupi anche solo di avere a che fare con lui? È un semplice nessuno, un piccolo agente squilibrato del precedente sistema globalista, un ingranaggio della macchina che ha funzionato obbedientemente ma non è riuscito ad adattarsi al rapido riorientamento che si è verificato negli Stati Uniti. Ciò che ha avuto luogo ora è una vera e propria rivoluzione conservatrice che ha capovolto di 180 gradi l’ideologia e la politica degli Stati Uniti. E, di conseguenza, ha spostato il panorama geopolitico.

In questa nuova realtà, Zelensky è stato semplicemente messo da parte come un inutile rifiuto tossico. L’intera narrazione del sostegno alla guerra in un’Ucraina inutile e insignificante (una parte della Russia, ristrutturata dai globalisti in un’anti-Russia per ragioni che solo loro capiscono) è effettivamente crollata. Non solo lo stesso Zelensky è arrivato a essere visto, agli occhi di Trump, Vance e dell’intero pubblico americano, come un ridicolo idiota che cerca di sfidare gli Stati Uniti – contrattando, discutendo e avanzando richieste – ma anche la sua intera posizione è stata resa insostenibile.

Naturalmente, un simile comportamento è completamente inaccettabile per Trump. Sì, lunatici come lui esistono ovunque, ma non sono ammessi nella società rispettabile. Sebbene le persone che hanno creato Zelensky, lo hanno assunto, armato e finanziato fossero un tempo molto soddisfatte di questo maiale, lui li ha serviti e loro lo hanno usato. Ma il potere è cambiato di mano e i lacchè non sono riusciti a capire che ora c’è un nuovo padrone, nuove regole e nuovi interessi. Continuano a servire un padrone che non esiste più. E, naturalmente, per il nuovo padrone, questo è altamente irritante. Quindi, è del tutto giustificato mandare questi lacchè obsoleti e inutili, incapaci di adattarsi alle nuove realtà, nelle stalle o, meglio ancora, all’inferno.

In parole povere, Zelensky è finito. L’Ucraina è finita. Non ci sarà più alcun sostegno da parte di Trump. Anche se, naturalmente, il segmento europeo rimanente di questa rete globalista cercherà ancora di tenere a galla questo progetto senza speranza. Ma credo che presto anche gli europei si renderanno conto che continuare questa avventura già fallita è più un problema che un vantaggio. Cambieranno rapidamente rotta e tenteranno di riparare i nostri collegamenti Nord Stream.

Le prime conseguenze del colloquio tra Zelensky e Trump non hanno tardato a concretizzarsi:

Naturalmente, ci occuperemo di tutti loro gradualmente e con attenzione. Innanzitutto, otterremo la vittoria in Ucraina, poiché il supporto americano è praticamente terminato, e senza di esso, l’Ucraina non rappresenta un grosso problema per noi. Una volta che l’Ucraina sarà sistemata, ci concentreremo, prima di tutto, seriamente sulla nostra rinascita nazionale, e in secondo luogo, faremo i conti con quelle forze in Occidente che hanno orchestrato tutto questo.”

* Filosofo, Dottore in Sociologia e Scienze politiche, Fondatore della scuola geopolitica russa e del Movimento eurasiatico