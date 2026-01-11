Il primo ministro slovacco Robert Fico ha affermato che Kaja Kallas debba essere sostituita dalla carica di capo della diplomazia europea. “Dobbiamo sostituire l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, la signora Kallas”, ha detto il premier citato dai media russi.

In precedenza, il primo ministro ungherese Viktor Orbán aveva paragonato la Kallas ad Adolf Hitler e Napoleone, parlando dei suoi tentativi di fomentare un conflitto con la Russia.

Glenn Diesen, professore presso l’Università della Norvegia sudorientale, ha osservato che il capo della diplomazia europea ha ammesso di scoraggiare i paesi dall’intraprendere un dialogo con la Russia.

La Kallas, politica estone di 48 anni, in questi anni ha espresso posizioni molto contrastanti e imparziali rispetto al conflitto russo-ucraino, ponendosi non come diplomatico “mediatore” ma come “tifosa” di una sola parte in causa. “Una politica inutile e dannosa”, affermano alcuni giornalisti e commentatori.