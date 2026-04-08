Iran, la pace Usa e la tregua violata da Israele che vuole tutto, Libano compreso

Cosa è successo in poche ore dall’annuncio di Trump di un accordo politico e diplomatico con l’Iran per 14 giorni? Dopo la tregua tra i due paesi in guerra, Israele, a conoscenza e coinvolta a pieno titolo nelle ostilità contro il paese islamico, dopo l’ufficialità del cessate il fuoco Usa-Iran attacca brutalmente il Libano colpendo diverse città e provocando devastazioni, decine di vittime e centinaia di feriti. Il copione sembra quello di Gaza…

Infatti, quattro ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco, l’ufficio di Netanyahu rilascia una dichiarazione solo in inglese, accogliendo con favore la pausa sull’Iran ma affermando esplicitamente che “il cessate il fuoco di due settimane non include il Libano”.

Il primo ministro pakistano Sharif, paese artefice della tregua, ha annunciato che il cessate il fuoco è “ovunque, Libano compreso”.

Netanyahu ha aspettato quattro ore e poi lo ha contraddetto. Questo dice tutto.

La guerra con l’Iran potrebbe essere in una fase di stallo, ma Israele non ha alcuna intenzione di fermare la sua espansione nel Libano meridionale.

Netanyahu ha già ordinato l’ampliamento della zona di sicurezza, il suo ministro della Difesa ha rivendicato permanentemente il 10% del territorio nazionale e il suo ministro delle Finanze ha affermato che il confine di Israele dovrebbe essere il fiume Litani.

Israele vuole continuare a bombardare il Libano mentre il mondo celebra la pace.

E hanno rilasciato la dichiarazione solo in inglese, il che suggerisce che fosse indirizzata a Washington, o più specificamente a Trump, e alla stampa internazionale, non agli israeliani.

La guerra con l’Iran può essere in pausa, ma la guerra di Israele per l’egemonia regionale è appena iniziata.