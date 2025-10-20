Israele continua la mattanza di palestinesi a Gaza: 45 morti

Quarantacinque civili palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dall’esercito israeliano, nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hamas di nove giorni fa. Lo riferiscono i media arabi, nonché dall’agenzia di stampa turca Anadolu. Tel Aviv e la resistenza palestinese si lanciano accuse reciproche sulla violazione della tregua.

“Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore a Gaza l’11 ottobre, il numero di palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza continua ad aumentare, con un bilancio che ha raggiunto quota 68.216, per lo più donne e bambini, dall’inizio dell’aggressione israeliana nell’ottobre 2023. Oltre 170.361 persone sono rimaste ferite”. Lo scrive l’agenzia di stampa Wafa.

Il bilancio delle vittime è ancora incompleto, poiché i corpi di migliaia di vittime restano sotto le macerie, inaccessibili alle ambulanze e ai soccorritori.

Fonti mediche hanno riferito che nelle ultime 48 ore sono stati trasportati negli ospedali di Gaza 57 corpi, di cui 45 uccisi direttamente dal fuoco delle forze israeliane e 12 recuperati da sotto le macerie, insieme a 158 feriti.

Dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’11 ottobre, 80 palestinesi sono stati uccisi e altri 303 sono rimasti feriti. Sono stati recuperati anche i corpi di 426 palestinesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, citato dall’emittente Al Jazeera, minaccia di “sradicare Hamas se non si comporta bene” dopo che Israele ha dichiarato che due dei suoi soldati sono stati uccisi domenica in un attacco. Intanto il valico di Rafah – a sud della Striscia, al confine con l’Egitto -, è stato chiuso da Israele e non si sa ancora quando verrà riaperto per consentire di far entrare gli aiuti umanitari.