Israele in “pausa” per favorire gli aiuti massacra altri 62 palestinesi

Malgrado la “pausa tattica” annunciata da Israele per permettere l’afflusso di aiuti umanitari, nella sola giornata di oggi i morti a Gaza sono stati almeno 62, dei quali 34 erano persone in fila per il cibo. Lo scrive Al Jazeera citando fonti locali.

Israele – scrive l’emittente araba – ha iniziato delle “pause tattiche” nei combattimenti per “scopi umanitari” ad al-Mawasi, Deir el-Balah e nella città di Gaza, a partire da domenica.

Nonostante l’annunciata pausa, le forze israeliane hanno ucciso almeno 63 palestinesi negli attacchi su Gaza dalle prime ore di domenica, mentre altri sei palestinesi sono morti di fame.

Israele continua a trattenere 11 dei 21 attivisti stranieri a bordo della nave Handala della Freedom Flotilla, sequestrata ieri mentre la nave tentava di rompere l’assedio israeliano sulla Striscia di Gaza.

La guerra di Israele a Gaza ha causato almeno 59.733 morti (oltre 100mila secondo altre fonti) e quasi 150mila feriti accertati. Le vittime sono per la stragrande maggioranza civili, tra anziani, donne e soprattutto bambini.