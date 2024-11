Israele, Netanyahu silura il ministro della Difesa Gallant

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha silurato il ministro della Difesa Yoav Gallant. Al suo posto Israel Katz, finora ministro degli Esteri, che sarà a sua volta occupato da Gideon Saar.

“Purtroppo, anche se nei primi mesi della guerra c’era fiducia e un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi tempi questa fiducia si è incrinata tra me e il ministro della Difesa”, ha spiegato il premier. “Ho fatto molti tentativi per colmare queste lacune, ma continuavano ad ampliarsi. I nostri nemici ne hanno tratto piacere e un sacco di benefici”, ha dichiarato. Gallant ha detto la sua su X: “La sicurezza dello Stato di Israele è stata e rimarrà sempre la missione della mia vita”, ha scritto.

In realtà la mossa del premier israeliano è arrivata subito dopo i primi risultati delle elezioni presidenziali Usa che davano per scontata la nuova elezione di Donald Trump. Segno che con la nuova leadership americana si può in qualche modo incidere sui cruenti conflitti in Medio Oriente.