Israele non si ferma, altri 115 palestinesi uccisi in 24 ore. Migliaia in fuga

Almeno 115 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di ieri in seguito agli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera all’indomani dell’avvio – la notte scorsa – della nuova offensiva con raid su vasta scala sul territorio.

Secondo l’emittente tv, almeno 370 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani da domenica scorsa.

Intanto, le forze israeliane hanno ordinato a migliaia di palestinesi di fuggire da zone della Striscia di Gaza settentrionale, poiché attacchi aerei indiscriminati hanno ucciso almeno 115 persone nel territorio.

Venerdì i palestinesi della zona di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, sono fuggiti dalle loro case con i beni di prima necessità, dopo che la zona è stata colpita da intensi attacchi aerei israeliani.

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), oltre 19.000 palestinesi sono sfollati a Gaza da giovedì pomeriggio. “Molti con solo i vestiti che indossano”, ha dichiarato l’organizzazione in un post su X. “Nessun posto è sicuro a Gaza”.

Quasi tutta la popolazione di Gaza è stata sfollata durante il genocidio, e diversi sono stati costretti a fuggire più volte. Israele ha emesso sempre più ordini di sfollamento forzato, con l’intensificarsi dei suoi attacchi nell’enclave.

In una dichiarazione in arabo rilasciata sabato, l’esercito israeliano ha affermato di aver lanciato le “fasi iniziali” di quella che definisce l’Operazione Carri di Gedeone , una nuova offensiva per “l’espansione della battaglia nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, tra cui il rilascio dei rapiti e la sconfitta di Hamas”.

In una dichiarazione separata in inglese si affermava che l’esercito stava “mobilitando truppe per raggiungere il controllo operativo in alcune zone della Striscia di Gaza”.

Israele ha ucciso almeno 115 palestinesi a Gaza dall’alba di venerdì, intensificando i bombardamenti sull’enclave in un contesto di diffusa carestia. Più di 100 altri palestinesi sono stati uccisi giovedì in attacchi simili.

Dall’ottobre 2023, Israele ha ucciso almeno 53.119 palestinesi e ne ha feriti altri 120.214, secondo il Ministero della Salute di Gaza. L’ufficio stampa governativo dell’enclave ha aggiornato il bilancio delle vittime a oltre 61.700, affermando che migliaia di persone disperse sotto le macerie sono presumibilmente morte.

Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani avverte della pulizia etnica a Gaza

Venerdì, l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha avvertito che la forte escalation degli attacchi israeliani e il diniego di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza equivalgono a una pulizia etnica.

“Questa ultima raffica di bombe, che costringe le persone a spostarsi in mezzo alla minaccia di attacchi intensificati, la distruzione metodica di interi quartieri e la negazione dell’assistenza umanitaria sottolineano che sembra esserci una spinta verso un cambiamento demografico permanente a Gaza, che sfida il diritto internazionale ed equivale a una pulizia etnica”, ha dichiarato Volker Türk, capo della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite.

L’Alto Commissario ha affermato che l’intensificazione di questa settimana fa temere l’inizio di un’offensiva israeliana ancora più ampia e ha esortato tutte le parti, compresi gli Stati terzi con influenza diretta, a fermare l’assalto. “Dobbiamo fermare il tempo su questa follia”, ha affermato.

Ha sottolineato che “i servizi medici sono già al collasso, gli alloggi continuano a ridursi a causa degli ordini di sfollamento e della distruzione, le famiglie sono costrette a vivere in tende in condizioni ben al di sotto degli standard che preservano la loro dignità umana, e la fame estrema si sta aggravando a causa del blocco israeliano”.

Il 13 maggio, l’esercito israeliano ha colpito due dei più grandi ospedali di Khan Younis, nella striscia di Gaza meridionale, il Nasser Medical Complex e l’European Hospital, lasciando quest’ultimo fuori servizio, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

“Gli ospedali sono protetti in ogni momento, e sono ancora più indispensabili in tempo di guerra”, ha affermato. “L’uccisione di pazienti o di persone che visitano i propri cari feriti o malati, o di soccorritori o di altri civili in cerca di rifugio, è tanto tragica quanto abominevole. Questi attacchi devono cessare.

“Anche se, come afferma Israele, stava prendendo di mira i centri di comando sotterranei di Hamas, e anche se distruggere queste strutture offriva un indubbio vantaggio militare al momento dell’attacco, è tenuto dal diritto internazionale a garantire che venga prestata costante attenzione per risparmiare la vita dei civili, e questo chiaramente non è il caso.”

Le riprese delle telecamere di sorveglianza trasmesse da organi di stampa internazionali e girate immediatamente prima di almeno uno degli attacchi all’Ospedale Europeo mostrano bambini, donne e uomini che camminano apparentemente ignari dell’imminente attacco. È molto probabile che la loro presenza fosse nota, data la costante sorveglianza aerea della Striscia di Gaza, in particolare delle aree prese di mira.

Il diritto internazionale umanitario impone la sospensione di un attacco quando diventi evidente che sarebbe illecito. L’utilizzo di un ospedale per scopi militari dannosi è vietato dal diritto internazionale umanitario. Tuttavia, anche quando gli ospedali vengono utilizzati al di fuori delle loro funzioni umanitarie, per atti dannosi per il nemico, sono in vigore rigide norme di protezione. Ciò include l’emissione di un avvertimento a tempo determinato per interromperne l’uso ostile prima di qualsiasi attacco. In caso di inosservanza, la protezione può cessare, ma le forze devono comunque garantire che qualsiasi attacco rispetti i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione.

“Le leggi di guerra, basate sulle Convenzioni di Ginevra, sono sacrosante, così come le norme che impongono a tutti gli Stati, senza eccezioni, di proteggere i diritti umani, inclusa la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”, ha affermato l’Alto Commissario per i Diritti Umani. “Tutti gli attori sono tenuti a rispettare rigorosamente queste norme. Chi non lo fa deve esserne ritenuto responsabile”.