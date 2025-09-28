Kiev risponde agli attacchi russi, droni ucraini su regioni russe: “Abbattuti”

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto quarantuno droni ucraini la scorsa notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Lo riportano i media russi.

“Nella notte del 28 settembre, le difese aeree in servizio hanno distrutto 41 droni ucraini ad ala fissa: dodici nella regione di Kursk, dieci nella regione di Bryansk, otto nella regione di Belgorod, quattro nella regione di Tula, tre nella regione di Yaroslavl, due nella regione di Rostov e uno in ciascuna delle regioni di Novgorod e Samara”, ha affermato il ministero.

Gli attacchi sono una risposta diretta ai massicci attacchi russi con droni e missili russi sull’Ucraina, lanciati sempre questa notte. Obiettivo dell’attacco – in cui hanno perso la vita centinaia di soldati ucraini -, il complesso militare-industriale dell’Ucraina e infrastrutture energetiche, ha fatto sapere il Ministero della Difesa russo aggiungendo che “tutti gli obiettivi sono stati raggiunti”.