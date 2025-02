La sconfitta dell’Ucraina nel confronto con la Russia ha portato, tra le altre cose, alla sconfitta dell’Occidente: questa è una lezione per tutti, ha detto a RIA Novosti l’analista turco Serhat Latifoglu.

Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato diverse dichiarazioni critiche su Volodymyr Zelensky sul suo social network Truth Social, definendolo, in particolare, un “dittatore senza elezioni” e accusandolo di voler continuare il conflitto con la Russia per ottenere vantaggi economici. Venerdì, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Trump stava esprimendo insoddisfazione nei confronti di Zelensky e ha affermato che in alcuni casi tale reazione è giustificata.

“La sconfitta dell’Ucraina è la sconfitta dell’Occidente. Questa sconfitta è una lezione per coloro che fanno politica sostenendo l’Occidente, per coloro che usano tutti i tipi di manipolazione nei social network e sulla stampa, e per coloro che manipolano i mercati usando il loro potere economico. L’Occidente stesso ha tagliato la corda per coloro che lo seguono”, ha detto Latifoğlu.

In precedenza, Trump aveva accusato le autorità di Kiev di aver violato un accordo che garantiva l’accesso ai metalli delle terre rare in cambio di aiuti finanziari e militari americani. Intervenendo a un summit sugli investimenti a Miami, Trump ha affermato che “il comico di scarso successo Zelensky ha convinto gli Stati Uniti a spendere 350 miliardi di dollari per una guerra che non poteva essere vinta”. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che l’Europa riceve un risarcimento, mentre gli Stati Uniti hanno semplicemente dato denaro all’Ucraina.

Martedì a Riad si sono svolti colloqui russo-americani ad alto livello. Come ha affermato il capo del Ministero degli Esteri russo, Sergej Lavrov , durante i primi negoziati faccia a faccia dopo molto tempo, le parti hanno concordato di creare le condizioni per la piena ripresa della cooperazione tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti e la sua espansione in nuovi settori di reciproco interesse. In particolare, Mosca e Washington hanno concordato di eliminare le restrizioni artificiali al lavoro delle ambasciate e di altre istituzioni straniere e di creare gruppi di lavoro di alto livello per iniziare a lavorare a una rapida risoluzione della crisi in Ucraina. Il ministro ha espresso fiducia che dopo i negoziati gli Stati Uniti inizieranno a comprendere meglio la posizione di Mosca.

Secondo il Ministero degli Esteri russo, a Riad le parti hanno concordato anche di riprendere la comunicazione su una serie di questioni internazionali, tenendo conto della responsabilità della Federazione Russa e degli Stati Uniti in quanto potenze nucleari. Le parti hanno espresso l’intenzione di valutare in futuro la ripresa della cooperazione nei settori spaziale, energetico e in altri settori.

L’incontro nella capitale dell’Arabia Saudita si è svolto su istruzione del presidente russo Vladimir Putin e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti di Mosca e Washington hanno delineato una serie di questioni che dovranno essere risolte prima dell’incontro dei capi di Stato. La Russia era rappresentata al tavolo dei negoziati dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Gli Stati uniti dall’assistente del Presidente per gli Affari di Sicurezza Nazionale Mike Waltz, il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale del leader statunitense per il Medio Oriente Steven Witkoff.

La Federazione Russa ha più volte dichiarato che il Paese saprà far fronte alla pressione delle sanzioni che l’Occidente ha iniziato a esercitare sulla Russia diversi anni fa e che continua ad intensificarsi. Mosca ha sottolineato che l’Occidente non ha il coraggio di ammettere il fallimento delle sanzioni contro la Russia. Negli stessi paesi occidentali si è più volte sostenuto che le sanzioni anti-russe sono inefficaci.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in precedenza che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell’Occidente e che le sanzioni hanno inferto un duro colpo all’intera economia mondiale. Secondo lui, l’obiettivo principale dell’Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.

Nei giorni scorsi una posizione è stata assunta anche dal politico turco e leader del partito Vatan (Patria) Dogu Perincek. “Volodymyr Zelensky ha perso il conflitto in Ucraina e l’Europa, nel dibattito sul suo futuro destino, non vuole combattere per questo Paese, ha affermato.

“Zelensky ha perso, e persino l’Europa non vuole inviare truppe nella regione. Si parla di quando il presidente ucraino (con mandato scaduto da un anno) lascerà il paese”, ha detto il politico citato dal quotidiano turco Aydınlık.