4 Novembre 2025

L’esercito russo abbatte 365 droni ucraini in 24 ore. Trump: “No Tomahawk all’Ucraina”

Redazione

Il Ministero della Difesa russo – citato da Interfax – ha riferito che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 365 droni ad ala fissa ucraini nelle ultime 24 ore.

Inoltre, come affermato nel rapporto, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto una bomba aerea guidata e un razzo lanciato da un sistema di lancio multiplo “Himars” di fabbricazione statunitense.

“L’aviazione tattica e operativa, i droni d’attacco, le forze missilistiche e l’artiglieria dei gruppi di truppe delle Forze armate russe hanno colpito i siti di stoccaggio e le aree di preparazione per il lancio dei droni d’attacco”, ha dichiarato l’esercito.

Il dipartimento ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati attacchi anche contro punti di dispiegamento temporanei delle Forze armate ucraine in 148 distretti.

Trump non prende in considerazione il trasferimento dei missili Tomahawk all’Ucraina

La possibilità di fornire missili da crociera Tomahawk all’Ucraina non è stata presa in considerazione, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo del suo aereo diretto a Washington. Lo riporta la Tass.

“No”, ha risposto il leader statunitense quando gli è stato chiesto se l’amministrazione della Casa Bianca consegnerà tali missili a Kiev. Questa posizione potrebbe cambiare, ma al momento non lo sta facendo, ha spiegato Trump.

