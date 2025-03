L’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca finisce a pesci in faccia

E’ finito a pesci in faccia l’incontro alla Casa Bianca tra il presidente Usa Donald Trump, il suo vice JD Vance con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo, tramite la mediazione di Macron, era volato a Washington per incontrare il maggiore alleato occidentale. Sul tavolo c’era un accordo tra Stati Uniti e Ucraina per i minerali delle terre rare, nonché l’accordo ai negoziati per la pace che gli Usa hanno già avviato con Mosca.

Davanti alle telecamere il clima si è subito infiammato e sono partiti insulti reciproci, con Zelensky che ha iniziato a innervosirsi quando Trump gli diceva che doveva scendere a compromessi con il leader russo Putin e giungere presto alla pace. Ipotesi non digerita da Zelensky che nello studio ovale ha iniziato a insultare Trump, il quale gli ha risposto per le rime: “Tu giochi a fare la Terza guerra mondiale, o fai un accordo o noi ci tiriamo fuori” quindi “torna quando sei pronto a fare la pace”, ha detto il presidente americano, con Vance che ha redarguito il presidente ucraino di non avere rispetto e di non aver mai ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno dato dagli Usa, era Biden, che lo ha riempito di aiuti e armamenti che si stima abbiano un valore di oltre 350 miliardi di dollari, che ora Trump vorrebbe indietro sfruttando le terre rare in Ucraina, ricchissime di minerali.

Alla fine Zelensky è stato invitato alla porta e se n’è andato senza firmare nulla. Una umiliazione in mondovisione, per l’uomo che ha condotto il suo paese al disastro, spalleggiato dai poteri di Bruxelles (e fino al 20 gennaio scorso da Biden), che ancora oggi vogliono proseguire il conflitto con intenti di voler sconfiggere la Russia sul campo di battaglia.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervistato dalla Cnn, ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di scusarsi dopo il violento scontro avvenuto con il presidente Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca. “Il leader ucraino – ha affermato il capo della diplomazia americana – dovrebbe scusarsi per averci fatto perdere tempo in un incontro che è finito in questo modo”.