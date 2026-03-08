L’Iran colpisce una base Usa in Kuwait. Centinaia di morti in altri attacchi in MO

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dichiarato di aver attaccato il contingente militare statunitense a Camp Arifjan in Kuwait con missili ad alta precisione”. Lo riportano i media arabi.

Secondo l’IRGC, “sono stati effettuati diversi attacchi con missili ad alta precisione contro il contingente statunitense nella base di Arifjan”.

Colpite anche altre basi Usa nella regione

Il portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha riferito di vittime tra le forze statunitensi e di danni alle infrastrutture americane nella regione nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr.

Nella dichiarazione si afferma che gli incidenti si sono verificati durante i continui attacchi alle basi militari statunitensi nella regione.

Secondo il rapporto diffuso dal portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, nelle ultime 24 ore sono stati uccisi o feriti diversi soldati e comandanti dell’esercito statunitense e sono stati inflitti danni significativi alle infrastrutture e alle risorse.

La dichiarazione forniva i seguenti dettagli: 21 membri dell’equipaggio della Quinta Flotta degli Stati Uniti operanti nella regione sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti.

Circa 200 persone sono rimaste uccise e ferite nella base aerea americana di Al Dhafra. Una nave cisterna di proprietà degli Stati Uniti è stata presa di mira nella parte settentrionale del Golfo Persico.

Portavoce: “Oltre 200 militari statunitensi uccisi e feriti negli attacchi iraniani”

Il portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbia ha fornito un aggiornamento sui danni inflitti alle forze e alle proprietà statunitensi negli attacchi di rappresaglia condotti dalle forze armate iraniane, affermando che più di 200 soldati americani sono stati uccisi o feriti negli attacchi. Lo scrive l’agenzia di stampa Tasnim.

Il portavoce ha annunciato sabato che i potenti attacchi di rappresaglia dell’Iran contro le basi americane nella regione nelle ultime 24 ore hanno avuto un impatto pesante sulle truppe e sui comandanti dell’aggressivo esercito statunitense.

Ha osservato che gli attacchi dell’Iran, condotti nell’ambito dell’operazione ‘True Promise 4’, hanno inflitto danni considerevoli anche alle infrastrutture e alle risorse militari degli Stati Uniti nella regione.

Secondo il portavoce iraniano, 21 soldati americani sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti nella Quinta Flotta statunitense nella regione, circa 200 americani sono stati uccisi o feriti nella base aerea di Al Dhafra e una petroliera di proprietà statunitense è stata presa di mira nella parte settentrionale del Golfo Persico.

Il quartier generale centrale di Khatam al-Anbia è una suddivisione dello Stato maggiore delle forze armate iraniane incaricata della pianificazione e dell’organizzazione delle operazioni che coinvolgono varie unità militari iraniane.

Gli Stati Uniti e il regime sionista hanno lanciato una mortale campagna militare contro l’Iran in seguito all’assassinio del leader della rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, nonché di alti comandanti militari e civili, avvenuto il 28 febbraio.

La campagna ha comportato attacchi su vasta scala che hanno preso di mira aree militari e civili, provocando ingenti perdite di vite umane e danni.

Le forze armate iraniane hanno condotto duri attacchi di rappresaglia, colpendo obiettivi statunitensi e israeliani nei territori occupati e nei paesi della regione con una raffica di missili e droni.

Israele colpisce i depositi di petrolio di Teheran; l’Iran colpisce un impianto di desalinizzazione del Bahrein

Gli Stati Uniti e Israele continuano a colpire l’Iran, colpendo per la prima volta i depositi di petrolio e gli impianti di raffinazione a Teheran.

Un attacco con drone iraniano ha causato danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell’acqua in Bahrein, ha dichiarato il Ministero degli Interni del Paese citato da Al Jazeera.

L’attacco arriva il giorno dopo che l’Iran ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bombardato un impianto di desalinizzazione dell’acqua dolce nell’isola di Qeshm, nel sud dell’Iran, creando un “precedente”.

Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti segnalano ulteriori attacchi iraniani dopo che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha offerto le sue scuse e si è impegnato a interrompere gli attacchi contro gli stati del Golfo se nessun attacco avrà origine dai loro territori.

In Libano, un attacco aereo israeliano contro un hotel a Beirut ha ucciso almeno quattro persone. Dal canto suo le milizie di Hezbollah fanno sapere di avere lanciato missili e droni su Israele, in particolare su Haifa.