L’Iran colpisce petroliera nello Stretto di Hormuz: “Ha violato divieto di transito”

Sabato mattina una petroliera è stata colpita da un drone nello Stretto di Hormuz. Lo riporta l’agenzia Tasnim. La nave è stata attaccata dopo aver ignorato gli avvertimenti della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in merito alle condizioni di sicurezza nello stretto. Lo stretto è di fatto chiuso al transito di navi che trasportano petrolio e gas ai paesi occidentali ostili al paese islamico.

L’ufficio relazioni pubbliche dell’IRGC ha annunciato il 7 marzo che una petroliera denominata “Prima” è stata colpita da un drone nelle prime ore di oggi a causa della sua inosservanza dei ripetuti avvertimenti della Marina dell’IRGC in merito al divieto di transito e alle condizioni di scarsa sicurezza nello Stretto di Hormuz.

Lo strategico Stretto di Hormuz è sotto controllo dall’ottavo giorno consecutivo a causa della brutale aggressione militare degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran e dall’uccisione del leader della rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, in un attacco terroristico congiunto tra Stati Uniti e Israele a Teheran il 28 febbraio scorso.

A seguito degli schieramenti militari degli Stati Uniti nel Golfo Persico e dei loro attacchi non provocati contro l’Iran, alle petroliere e alle navi commerciali alleate di paesi ostili non è consentito transitare attraverso lo stretto di Hormuz.