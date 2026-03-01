L’Iran conferma la morte del leader supremo Ali Khamenei

La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa in attacchi da parte di Israele e Stati Uniti. Lo ha confermato la televisione di Stato iraniana, ripresa dai media mondiali.

“La grande nazione dell’Iran, la Guida Suprema dell’Iran, l’Imam Khamenei, è morta”, si legge nella dichiarazione.

Secondo l’ agenzia di stampa Tasnim, Khamenei è stato assassinato nel suo ufficio sabato mattina presto. L’ufficio del presidente della Repubblica islamica ha avvertito che la sua morte non sarebbe rimasta senza risposta.

In relazione a ciò, l’Iran ha dichiarato un periodo di lutto di 40 giorni e una settimana di non lavoro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato in precedenza la morte di Ali Khamenei. L’agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte, aveva confermato solo le morti della figlia, del genero, della nipote e della nuora della Guida Suprema.

Tel Aviv ha dichiarato che lo scopo degli attacchi era impedire a Teheran di acquisire armi nucleari. Fino alla scorsa settimana ci sono stati dei negoziati sul programma nucleare iraniano, usato a scopi civili. Dopo l’attacco a sorpresa di Israele e Stati Uniti la Casa Bianca, da parte sua, ha annunciato l’intenzione di distruggere la marina e l’industria della difesa iraniana e ha invitato i cittadini del Paese a rovesciare il regime.

L’Iran ha risposto colpendo il territorio israeliano e obiettivi militari americani in Medio Oriente .

I resoconti dei media indicano che i missili hanno colpito non solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture civili in Iran. Si segnala un elevato numero di vittime e feriti.

Sono centinaia di migliaia gli iraniani scesi in piazza a Teheran e altrove per protestare contro l’uccisione di Khamenei. Lo hanno fatto intonando slogan di vendetta contro Israele e Stati Uniti.

La Russia ha dichiarato che gli attacchi di Washington e Tel Aviv non hanno nulla a che fare con il mantenimento del regime di non proliferazione nucleare e ha chiesto la ripresa dei negoziati. Il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha sottolineato che Mosca è pronta a facilitare un accordo, anche attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Reazioni di sdegno contro l’azione militare di Israele e Stati Uniti sono arrivati anche dalla Cina, insieme alla Russia alleata dell’Iran.