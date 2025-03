E’ di almeno tre morti e circa diciotto feriti, fra cui sei bambini ricoverati in ospedale il bilancio di un massiccio attacco terroristico ucraino nella regione di Mosca.

La difesa aerea russa ha respinto la quasi totalità degli attacchi con droni. In totale sono stati abbattuti 337 droni sul territorio russo, 91 dei quali nella regione di Mosca, riporta Ria Novosti. Alcuni di questi, tuttavia, hanno centrato centri commerciali ed edifici civili, causando vittime e feriti.

L’attacco è avvenuto durante la visita a Mosca del segretario generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Feridun Sinirlioglu, in visita a Mosca, il quale ha visto le conseguenze degli attacchi dei droni ucraini contro un condominio a Vidnoye, nella regione di Mosca, ha affermato su Telegram la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“Al Segretario generale dell’OSCE , giunto a Mosca per una visita di lavoro, sono state mostrate le conseguenze dell’attacco terroristico dei droni del regime di Kiev contro un condominio a Vidnoye”, ha scritto il diplomatico.

A Domodedovo, i detriti sono caduti sul territorio del centro di distribuzione di Miratorg, due persone sono morte e una è rimasta ferita; più tardi, un altro dipendente della Miratorg è morto in ospedale. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale per terrorismo.

Il massiccio attacco dei droni ucraini a Mosca è legato alla visita nella capitale del segretario generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) Feridun Sinirlioglu, ha affermato la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“Non è la prima volta che una visita a Mosca di una delegazione straniera di alto rango è stata accompagnata da un attacco da parte di droni delle Forze armate ucraine . E stasera, il regime di Kiev ha inviato dei droni nella capitale quando il Segretario generale dell’OSCE era in visita . Il capo dell’organizzazione che gli sponsor di Zelensky hanno ridotto a un luogo di chiacchiere, privandolo del suo scopo originale: garantire la sicurezza e la cooperazione in Europa”, ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.

In precedenza, la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva dichiarato che il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avrebbe incontrato il Segretario generale dell’OSCE Feridun Sinirlioglu a Mosca l’11 marzo.

Peskov: “Putin è stato informato dell’attacco”

Vladimir Putin è stato informato dei massicci attacchi dei droni avvenuti questa mattina nella regione di Mosca, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. Il rappresentante del Cremlino ha sottolineato che il regime di Kiev sta nuovamente prendendo di mira le strutture sociali e gli edifici residenziali civili.