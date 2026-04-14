Media: Usa e Iran potrebbero incontrarsi nuovamente giovedì

In seguito al fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran dell’11 aprile, dopo un cessate il fuoco temporaneo, le delegazioni di entrambe le parti potrebbero incontrarsi nuovamente giovedì. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu. Parlando all’Associated Press (AP) a condizione di anonimato, funzionari statunitensi avrebbero affermato che i funzionari di Washington e Teheran intendono incontrarsi prima della scadenza del cessate il fuoco temporaneo.

I funzionari hanno dichiarato che il processo per lo svolgimento di un nuovo incontro era in corso e che entrambe le parti intendevano organizzarlo, ma non hanno fornito informazioni su chi avrebbe fatto parte delle delegazioni partecipanti ai negoziati.

Le fonti dell’AP avrebbero suggerito che i colloqui potrebbero tenersi nuovamente a Islamabad, capitale del Pakistan, ma che anche Ginevra, in Svizzera, rappresenta una possibilità, e hanno affermato che i negoziati potrebbero avere luogo giovedì.

Parlando ieri con i giornalisti davanti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato intendere che un nuovo accordo con l’Iran è ancora possibile: “Abbiamo raggiunto un accordo su molte cose con l’Iran, ma non sulla questione nucleare. Ma penso che lo accetteranno. Ne sono sicuro. L’Iran non può avere armi nucleari. Se non lo accettano, non ci sarà alcun accordo”.

La guerra, che si era estesa ai paesi della regione in seguito agli attacchi lanciati da Stati Uniti e Israele contro l’Iran il 28 febbraio, si è conclusa con un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran l’8 aprile.

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha annunciato che i negoziati diretti con l’Iran a Islamabad, in Pakistan, si sono conclusi “senza un accordo”.