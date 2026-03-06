Media Usa svelano: “L’esercito americano ha colpito la scuola in Iran”

Gli investigatori americani ritengono che l’attacco a una scuola elementare nel sud dell’Iran possa essere stato compiuto dagli Stati Uniti. Lo riporta Reuters, citando due funzionari anonimi. Nell’attacco sono morte quasi oltre 170 persone, tra cui circa 150 bambine.

“Gli investigatori militari ritengono probabile che l’esercito statunitense sia responsabile dell’attacco alla scuola femminile iraniana, ma non sono ancora giunti a una conclusione definitiva sulla questione e l’indagine non è completa”, afferma la pubblicazione.

Allo stesso tempo, le fonti dell’agenzia non hanno escluso l’emergere di nuove prove che confuterebbero il coinvolgimento degli Stati Uniti nell’incidente.

Stamattina, il New York Times ha riportato che l’attacco alla scuola potrebbe essere stato parte di un’operazione dell’Aeronautica Militare statunitense contro una vicina base navale dell’esercito iraniano (IRGC). L’organo di stampa si è basato su una propria analisi basata su immagini satellitari.

La scuola Shajare Tayyebeh a Minab è stata colpita il 28 febbraio, giorno in cui è iniziata la campagna militare statunitense e israeliana contro l’Iran. Secondo gli ultimi dati, 171 persone sono state uccise, la maggior parte delle quali bambini. Teheran ha chiesto all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) di condannare il brutale attacco alla scuola.