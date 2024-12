Il capo delle truppe russe per la protezione dalle radiazioni, dagli agenti chimici e biologici, il tenente generale Igor Kirillov, 54 anni, e il suo aiutante sono rimasti uccisi in un’esplosione avvenuta martedì mattina nel sud-est di Mosca.

L’esplosione è stata causata da un ordigno esplosivo posizionato in uno scooter elettrico, ha affermato la portavoce del Comitato investigativo russo Svetlana Petrenko citata dalla Tass.

“La mattina del 17 dicembre, un ordigno esplosivo piazzato in uno scooter è esploso vicino all’ingresso di un edificio residenziale in Ryazansky Avenue a Mosca, come hanno dimostrato le indagini. Il capo delle truppe russe di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica, il tenente generale Igor Kirillov, e il suo aiutante sono rimasti uccisi nell’esplosione”, ha affermato.

Secondo Petrenko, il dipartimento moscovita del Comitato ha avviato un’indagine penale sull’attacco. Le circostanze dietro il crimine sono attualmente oggetto di indagine.

Per Medvedev dietro l’uccisione del generale c’è Kiev: “Punizioni per uccisione Kirillov”

Il regime di Kiev pagherà a caro prezzo la morte del capo delle truppe russe di protezione dalle radiazioni, chimica e biologica, il tenente generale Igor Kirillov, ha avvertito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dall’agenzia Tass.

“I tentativi di intimidire la nostra nazione, fermare l’offensiva russa o seminare paura sono destinati a fallire. Una punizione certa attende i nazisti banderiti, compresi i massimi leader militari e politici di un paese in rovina”, ha affermato l’ufficio di Medvedev, citando le parole del politico russo in un messaggio di condoglianze alla famiglia e agli amici del generale russo deceduto.

Medvedev ha condannato l’attacco di quello che ha definito il regime di Kiev in rovina. “Questo attacco terroristico dimostra l’agonia del regime banderita, che sta lottando per giustificare la sua traballante esistenza agli occhi dei suoi protettori occidentali e prolungare le ostilità mortali mentre sferra attacchi codardi ai civili nelle città e nei paesi”, ha sottolineato.

L’alto funzionario della sicurezza russa ha descritto Kirillov come un vero patriota della Russia. “Igor Kirillov era un leader militare noto per la sua incrollabile devozione ai suoi doveri. Lo conoscevo come un professionista dedicato e una persona affidabile, onesta e responsabile”, ha aggiunto.

