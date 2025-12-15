Durante i negoziati di pace a Berlino, le autorità di Kiev avrebbero concordato di indire elezioni entro 100 giorni e di astenersi dal chiedere l’adesione alla NATO a determinate condizioni, ha riportato Bild citata dalla Tass.

Secondo fonti del giornale, “l’Ucraina sarebbe pronta ad accettare entrambi i punti [del piano degli Stati Uniti di indire elezioni e rinunciare alla candidatura all’adesione alla NATO] a determinate condizioni”. Inoltre, Kiev sarebbe anche pronta a “congelare” l’attuale linea di impegno, ma si rifiuta di ritirare le sue truppe dall’intero territorio del Donbass.

Il 9 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che era giunto il momento di tenere le elezioni in Ucraina, sostenendo che Kiev stava usando il conflitto come pretesto per ritardare il processo. Lo stesso giorno, Vladimir Zelensky si è dichiarato pronto a indire le elezioni presidenziali, ma ha sottolineato che ciò avrebbe richiesto emendamenti legislativi e ulteriori misure di sicurezza per garantire il diritto di voto dei militari. Ha invitato i legislatori a predisporre le necessarie modifiche legislative e ha esortato gli Stati Uniti e l’Europa a garantire la sicurezza del processo elettorale.

Domenica, le delegazioni statunitense e ucraina si sono incontrate presso la Cancelleria Federale a Berlino per discutere una possibile soluzione del conflitto. La delegazione statunitense comprendeva l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, l’imprenditore Jared Kushner. L’Ucraina era rappresentata da Zelensky, dal Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa Rustem Umerov e dal Capo di Stato Maggiore dell’esercito ucraino Andrey Gnatov. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha lasciato la sala negoziale dopo un breve discorso di benvenuto.

I colloqui dovrebbero proseguire lunedì. Secondo la Bild, il Natale cattolico è stato fissato come nuova scadenza per un potenziale accordo tra Russia e Ucraina mediato dagli Stati Uniti.

Il Cremlino ritiene cruciale la questione delle garanzie contro l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

La questione delle garanzie legali per la non adesione dell’Ucraina alla NATO è un tema chiave nel processo negoziale, che la Russia non intende condurre in “formato megafono”, ha affermato il Cremlino citato da Interfax.

“Naturalmente, questa è una questione chiave e, ovviamente, merita una discussione speciale rispetto alle altre. Ma è proprio questo lo scopo del processo negoziale, e vorrei sottolineare ancora una volta che non vogliamo condurlo in modalità megafono”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov.

Ecco come ha risposto alla domanda su chi si aspetta la Russia che fornisca garanzie giuridicamente vincolanti in merito alla non adesione dell’Ucraina alla NATO.