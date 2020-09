Immigrata aggredisce Salvini, denunciata. Lui: “Tranquilli, tutto bene”

Il leader della Lega in Toscana è stato avvicinato da una donna congolese che gli ha urlato contro e strappato la camicia e il rosario. "Per lei non provo rabbia, ma solo pena e tristezza", dice il capo del Carroccio

“Tutto bene, tranquilli. Nessun problema fisico”. Sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini dopo l’aggressione da parte di una trentenne congolese a Pontassieve, dove il senatore è in campagna elettorale per le regionali in Toscana. La donna è stata identificata e sarà denunciata. “La camicia strappata la posso ricomprare, il Rosario strappato con violenza dal collo che mi aveva donato un Parroco purtroppo no”, ha detto Salvini.

“A questa rabbia – spiega Salvini – rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella libertà, nella serenità e nel lavoro”, aggiunge il leader della Lega. Poi conclude: “Per la “signora” che mi ha aggredito e insultato non provo rabbia, solo pena e tristezza. Avanti, senza paura e a testa alta”.

La donna, che lavora per un progetto del servizio civile del Comune, è riuscita ad avvicinare il leader della Lega e gli ha urlato “Io ti maledico!”, poi lo ha strattonato, strappandogli la camicia e la catenina al collo. Immediato l’intervento della polizia che ha fermato la congolese, regolare in Italia, che secondo la Digos era in uno stato di alterazione psico-fisica.

Tre i reati in corso di valutazione da addebitare alla trentenne: nei suoi confronti la polizia di Firenze, con la Digos, sta valutando in queste ore una denuncia per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e turbamento di comizio elettorale. Secondo quanto si è appreso, l’azione non sarebbe stata preordinata, la donna avrebbe agito da sola e non aveva preso parte alla manifestazione che questa mattina si è tenuta a Pontassieve contro la presenza di Salvini.

