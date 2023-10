Ancora un incidente a Mestre per un altro bus de ‘La Linea’: 15 feriti

Un altro incidente si è verificato a Mestre con un bus che è apparentemente sbandato finendo contro dei piloni. Il bilancio sarebbe di 14 persone ferite, oltre al conducente.

Ad essere coinvolto nell’incidente avvenuto stasera è un pullman di “La Linea”, la stessa compagnia a cui apparteneva la corriera precipitata la scorsa settimana dal cavalcavia di Mestre provocando 21 morti.

L’autobus – che da quanto appreso sarebbe elettrico come quello precipitato sulla sopraelevata -, copriva a Mestre per conto del Comune di Venezia la tratta servita in passato dall’autobus numero 13.

Secondo quanto si è appreso, il pullman sarebbe improvvisamente uscito fuori corsia finendo contro un pilastro dalla parte opposta della strada. Avm, la società di gestione delle tratte di trasporto urbano ha annunciato che da lunedì sospenderà cautelativamente il servizio di tutti i bus de “La Linea”, sostituendoli con propri mezzi.