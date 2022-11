Elezioni di Midterm negli Usa, Camera ai Repubblicani, in bilico il Senato. Esulta Trump

Si sono svolte le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. I Repubblicani di Donald Trump conquistano a piene mani la Camera, mentre resta in bilico il Senato dove si andrà al ballottaggio in Georgia. L’affluenza di quest’anno è stata la seconda più alta registrata in 50 anni, inferiore soltanto al dato del 2018, evidenza la Bbc, riferendo che si è recato alle urne poco meno del 50% degli aventi diritto.

‘Too close to call’, ovvero una competizione talmente serrata da non poter ancora dare un esito definitivo: si svegliano così gli Stati Uniti dopo la notte elettorale di Midterm, in cui comunque non si è materializzata quell’onda rossa che nelle previsioni della vigilia vedeva al Congresso un netto passaggio di potere a favore dei repubblicani.

Invece il cambio di maggioranza sembra certo soltanto alla Camera, e anche in questo caso in maniera più modesta di quanto pronosticato. Il Senato invece resta in bilico mentre si consuma un clamoroso testa a testa in Georgia tra il reverendo dem Rafael Warnock e l’ex campione di football Herschel Walker: con entrambi sotto il 50% necessario per essere eletti al primo turno e con una manciata di voti a separarli quando il 96% dei voti è stato scrutinato, si profila un secondo turno per attribuire il seggio, il prossimo 6 dicembre. Mancano poi ancora all’appello Arizona, Nevada, Wisconsin e Alaska.

I democratici possono festeggiare una vittoria importante in Pennsylvania, con il vice governatore dem John Fetterman che al Senato ha prevalso sul chirurgo Mehmet Oz, quel ‘dottor Oz’ televisivo che Trump aveva fortemente voluto andando contro anche qualche parere nel partito. Fetterman, in via di recupero dopo un ictus che lo ha colpito durante le primarie, consegna così al partito del presidente Joe Biden un risultato cruciale in uno swing state decisivo per le elezioni del 2024. Anche sul fronte repubblicano la notte elettorale ha già incoronato il suo vincitore: l’italo-americano Ron DeSantis, riconfermato a valanga governatore di una Florida sempre meno swing state e sempre più rosso Gop. Un successo che rafforza le sue ambizioni presidenziali e irrita Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. E infatti il tycoon ha fatto sapere di essere pronto a spiattellare “cose non belle” su DeSantis perché lo conosce “più di chiunque altro, forse più di sua moglie”.

“174 vittorie e 9 sconfitte, una grande serata. I media fake News e i loro partner democratici stanno facendo il possibile per sminuirla. Grande lavoro da parte di alcuni fantastici candidati”. Lo afferma Donald Trump commentando l’esito delle elezioni di Midterm. Ma nonostante l’ottimismo sfoggiato suoi social Donald Trump sarebbe furioso per i risultati ottenuti dai suoi candidate alle Midterm. Un consigliere dell’ex presidente ha rivelato alla Cnn che da ieri sera il tycoon è “livido ed ural contro tutto e tutti”. Detto questo, secondo la fonte, Trump annuncerà comunque la sua candidatura alle presidenziali del 2024 il 15 novembre. “Sarebbe troppo umiliante per lui rinviarla”, ha detto.