L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che la “guerra per procura” tra Stati Uniti e Russia, innescata in parte dalle accuse dell’establishment statunitense secondo cui la figura economica e politica fosse legata a Mosca, “potrebbe portare alla terza guerra mondiale”. Lo riporta la Tass.

“Invece di avere un rapporto migliore con la Russia come ho lavorato per costruire, ora abbiamo una guerra per procura con la Russia, alimentata in parte dai fumi persistenti del delirio del Russiagate”, ha aggiunto l’ex presidente Usa. “L’Ucraina è stata completamente devastata. Un numero incalcolabile di persone sono state uccise. E potremmo benissimo finire nella terza guerra mondiale”, ha detto Trump in un articolo scritto per l’importante pubblicazione statunitense Newsweek. L’ex presidente ritiene che gli Stati Uniti abbiano fatto tutto il possibile per “spingere la Russia dritta tra le braccia della Cina” involontariamente in un momento in cui sarebbe stato meglio per Washington ridurre le tensioni con la Russia.

Secondo Trump, accusarlo di legami con la Russia è diventata una “bufala incalcolabile”, le cui “vere vittime” sono “il popolo americano”. “Questa bufala ha causato all’America danni quasi incalcolabili. Ha sovvertito la nostra democrazia, ha minacciato la nostra sicurezza e ha messo in pericolo la nostra libertà”, ha detto Trump.

Il consigliere speciale degli Stati Uniti John Durham a maggio ha confermato che l’FBI ha utilizzato “intelligence grezza, non analizzata e non corroborata” per avviare un’indagine completa su Trump e la Russia dopo le elezioni del 2016. Il rapporto del consigliere speciale degli Stati Uniti Robert Mueller, pubblicato nel 2019, ha confermato che non vi era alcuna collusione tra Mosca e l’organizzazione della campagna di Donald Trump. Lo stesso Trump ha ripetutamente respinto i sospetti di contatti illeciti con funzionari russi durante la sua prima campagna elettorale presidenziale. Mosca ha anche ripetutamente respinto le conclusioni secondo cui avrebbe tentato di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2016.