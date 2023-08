Esperto: “I colpi di stato in Africa occidentale segnano la fine dell’egemonia francese”

Diversi colpi di stato in Africa occidentale – in Mali, Burkina Faso e ora in Niger – negli ultimi anni hanno segnato la fine di un lungo periodo di influenza dominante della Francia nella regione, secondo Oluwole Onemola, esperto di affari esteri dalla Nigeria.

Onemola ha osservato che in Niger, Mali e Burkina Faso i partecipanti alle acquisizioni militari “esprimevano sentimenti antifrancesi”. “Nel gennaio di quest’anno, il Burkina Faso ha annunciato la fine del suo patto militare con la Francia, esprimendo un desiderio di autodifesa e autodeterminazione. Allo stesso modo, sessant’anni dopo la sua indipendenza, solo pochi giorni fa, il Mali ha annunciato la fine del Francese come lingua ufficiale. Tutto questo non può essere accaduto per caso”, riporta il quotidiano “Daily Trust” citando l’esperto.

Influenza francese

“Dati i crescenti sentimenti antifrancesi in varie nazioni africane, dovremmo considerare l’influenza egemonica della Francia in questi paesi francofoni come un fattore che ha contribuito al verificarsi di tre colpi di stato?”, chiede Onemola.

L’esperto sottolinea che l’influenza francese si fa ancora sentire in molti paesi africani. “Ad esempio, tra i 16 paesi dell’Africa occidentale, 8 utilizzano il franco CFA dell’Africa occidentale come valuta ufficiale. Questa valuta è emessa dalla Banca centrale degli Stati dell’Africa occidentale ed è ancorata a requisiti e restrizioni specifici stabiliti dal Tesoro francese. Come di conseguenza, mentre questi paesi sono politicamente sovrani, mancano di piena indipendenza economica”, osserva l’esperto.

Onemola mette in guardia la Nigeria dall’interferire negli affari del Niger o dall’optare per un intervento militare data la necessità di combattere gli estremisti armati all’interno della stessa Nigeria, in particolare il gruppo Boko Haram.

Situazione in Niger

Il 26 luglio, i ribelli militari in Niger hanno annunciato la rimozione del presidente Mohamed Bazoum, la chiusura dei confini nazionali, l’introduzione del coprifuoco e la sospensione della costituzione, nonché la messa al bando dei partiti politici. Il 28 luglio dichiararono che il generale Abdourahmane Tchiani era diventato capo di stato. Durante il colpo di stato, Tchiani era a capo della guardia presidenziale, le cui unità hanno sequestrato fisicamente il presidente Bazoum e continuano a trattenerlo.