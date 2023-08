Vertice BRICS, Putin: “La guerra in Ucraina è colpa dell’Occidente”

A un anno e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin ha assicurato, durante il vertice del gruppo Brics a Johannesburg, che la Russia vuole porre fine a un conflitto che, secondo lui è stato “scatenato” dall’Occidente a trazione Usa “per mantenere la propria egemonia nel mondo”.

Intervenuto in collegamento video, il leader della Federazione russa ha utilizzato il suo discorso per difendere la guerra della Russia in Ucraina e lodare Cina, Brasile, India e Sudafrica, che nel blocco con Mosca si presentano sempre più come contrappeso al dominio globale degli Stati Uniti.

Putin ha ribadito che l’invasione dell’Ucraina, condannata da Kiev e dall’Occidente come una mossa imperialista, è stata la risposta obbligata della Russia alle azioni ostili di Kiev e Washington e allo “sterminio” che da otto anni era in corso nelle regioni orientali del Donbass.

“Prima, con l’aiuto degli occidentali, in questo Paese è stato effettuato un colpo di Stato incostituzionale, e poi è stata scatenata una guerra contro quelle persone che non erano d’accordo col golpe”, ha detto riferendosi alla caduta del governo filo-russo di Viktor Yanukovich dopo la rivoluzione di Maidan del 2014. “Una guerra crudele, una guerra di sterminio da otto anni”.

Putin ha parlato ai leader di Paesi che si sono astenuti dal condannare le azioni della Russia in Ucraina. Dopo la rottura con l’Occidente sull’Ucraina, i paesi Brics hanno assunto maggiore importanza per Mosca, interessata ad attenuare le sanzioni con l’aumento dell’interscambio aumentando con Asia, Africa e America Latina.

Per consolidare il loro sostegno, il Cremlino sta puntando molto nella denuncia del neocolonialismo. “Siamo unanimemente a favore della formazione di un ordine mondiale multipolare che sia giusto e basato sul diritto internazionale, nel rispetto dei principi chiave della Carta delle Nazioni Unite, compreso il diritto sovrano e il rispetto del diritto di ogni popolo al proprio modello di sviluppo”, ha dichiarato il leader russo. “I Brics”, ha aggiunto, “sono contrari all’egemonia e alla politica del neocolonialismo”.

La Russia ha ripetutamente affermato di essere aperta ai colloqui per porre fine alla guerra che va avanti da 18 mesi, ma solo se si terrà conto delle “nuove realtà” create dalle sue forze che controllano quasi un quinto dell’Ucraina. L’Ucraina chiede il ripristino di tutto il suo territorio e il ritiro delle truppe russe.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che a giugno ha presentato un piano di pace africano separatamente a Putin e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato in risposta al discorso del presidente russo che i membri del Brics continueranno a sostenere gli sforzi per porre fine al conflitto.