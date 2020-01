Caso Gregoretti, Salvini per protesta fa lo sciopero della fame

Prosegue anche oggi il digiuno di Matteo Salvini, iniziato ieri come forma di protesta per la vicenda Gregoretti in cui è indagato dalla procura di Catania per sequestro di persona per avere impedito ai migranti di sbarcare. Il caso è approdato alla giunta per le immunità al Senato che ha approvato, coi voti dei membri leghisti, l’autorizzazione a procedere. In ogni caso, il voto definitivo spetterà all’aula di palazzo Madama il prossimo mese di Febbraio.

Stamani, giunto a Serra San Bruno (Vibo), penultima tappa della sua campagna elettorale in Calabria, il leader della Lega, sorridendo, ha detto ai cronisti: “Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera”. Nel pomeriggio il leader del Carroccio è a Catanzaro, mentre poi volerà per l’Emilia-Romagna.