Draghi è incaricato. “Sono fiducioso”. L’incognita dei numeri in Parlamento

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Con la formula rituale “accetto con riserva” Mario Draghi è ufficialmente il presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo governo. Un esecutivo di alto profilo, come ha detto ieri sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sono fiducioso” di farcela, ha detto Draghi in un brevissimo intervento al Quirinale.

All’ex presidente della Bce spetta ora costruire una maggioranza in grado di sostenerlo nei due rami del parlamento, ovvero trovare i numeri per la fiducia. Draghi può certamente contare sui voti di Italia viva di Renzi, il Pd o parte di esso, di centristi, Leu, responsabili, Misto e Forza Italia, ma non del Movimento 5 stelle, che ieri con Crimi ha annunciato che non voterà a favore del banchiere. Il M5s è la forza maggiormente rappresentativa sia alla Camera che al Senato, in base ai numeri usciti dalle elezioni del 2018.

E se di Forza Italia – da sempre aperturista a governi istituzionali -, si conoscono gli orientamenti, è mistero su ciò che farà la Lega di Salvini, da sempre orientato con la Meloni, per il ritorno alle urne. Carroccio, grillini e Fratelli d’Italia, hanno una maggioranza schiacciante sia a palazzo Madama che a Montecitorio. Se in blocco votassero no alla fiducia, al capo dello Stato non rimane altra strada che sciogliere le camere per far spazio alle elezioni anticipate.

I passaggi dall’incarico a Draghi

Draghi ha ricevuto formalmente l’incarico di formare il nuovo governo. Già da oggi inizia a formare la sua squadra di governo, consultando le forze politiche e sociali. Dopo qualche giorno di consultazioni salirà quindi al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.

Il giorno seguente è previsto il giuramento a palazzo del Quirinale. A distanza di qualche giorno, forse una settimana, Draghi e i suoi ministri si dovranno presentare in Parlamento per incassare la fiducia sia alla Camera che al Senato.

Se non dovesse farcela dovrà rinunciare. A quel punto il capo dello Stato dovrebbe procedere a sciogliere le Camere in conseguenza di due tentativi fallimentari, prima con l’esploratore Fico, poi con l’ex governatore della Bce.