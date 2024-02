Antonio Tajani eletto segretario di Forza Italia: “Puntiamo al 10%”

Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia alla fine del secondo giorno del congresso nazionale del partito che si è tenuto a Roma, al Palazzo dei congressi dell’Eur.

Un migliaio di delegati da tutta Italia, un candidato unico alla segreteria e quattro vice. La leadership di Antonio Tajani è stata approvata all’unanimità per alzata di mano. Eletti allo stesso modo i 4 vice-segretari: Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni mentre Renato Schifani è stato proclamato presidente del consiglio nazionale del partito.

Tajani punta a radicare l’immagine di Forza Italia come movimento solido, moderato ed europeista dentro la coalizione di governo. Obiettivo è raggiungere la percentuale del 10% alle europee e raddoppiare questo risultato alle prossime politiche. Il mantra, alla vigilia della convention, è il “voto utile: il Ppe sarà la prima forza politica nel parlamento europeo – la previsione del leader azzurro -. Tutto lascia pensare che il prossimo presidente della Commissione e del Parlamento europeo saranno esponenti popolari. Più forte è Forza Italia più forte è l’Italia in Europa”. E la collocazione dentro i popolari europei è tanto radicata che questa volta, alle urne gli elettori troveranno proprio il Ppe al centro del simbolo azzurro.

“Nonostante i capelli grigi, l’età e l’esperienza, questo è il discorso più difficile e importante della mia vita”, ha detto il vicepremier e ministro degli esteri. “Non è facile, mi sento un po’ come un giocatore della squadra di Maradona che deve fare la finale di Champions, però Maradona non c’è più… E tu per cercare di fare quello che faceva Maradona, hai una sola possibilità: chiedere aiuto a tutta la squadra e a tutta la curva perché ti sostenga. La squadra siamo noi, la curva sono i nostri elettori e Maradona è Silvio Berlusconi”.

L’unica sfida in questo congresso sarà per la carica del “sostituto”: in caso di impedimento del segretario, prenderà il suo posto il vice che avrà preso più voti o, a parità, il più anziano. Occhiuto, Bergamini, Benigni e Cirio sono quattro volti noti del partito: il primo è considerato vicino a Tajani e stando ai pronostici dovrebbe essere il più votato; la seconda ha storicamente buoni rapporti con la famiglia Berlusconi; il terzo viene associato a Marta Fascina; mentre il quarto – governatore del Piemonte – è espressione dei territori.

Tajani: “Erano tutti convinti che saremmo scomparsi, è accaduto il contrario”

“Noi siamo qua, dopo qualche mese che il nostro leader è scomparso. Tutti quanti erano convinti, forse anche noi lo temevamo, di essere destinati all’emarginazione politica, alla scomparsa dal palcoscenico nazionale. E’ successo l’esatto contrario, e io lo ricordo sempre, per merito anche nostro ma soprattutto del nostro leader, che ha avuto la capacità di fare l’esatto contrario di ciò di cui lo accusavano”, cioè “dopo di me il nulla”. Il vicepremier ha detto che Berlusconi ha costruito anche il futuro di Forza Italia.