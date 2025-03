Parlamentare ucraino chiede l’impeachment contro Zelensky: “Ha fallito e ha perso”

Dopo lo scontro verbale alla Casa Bianca tra Trump, Vance e Zelensky, con quest’ultimo di fatto cacciato dallo studio ovale si schiarisce il quadro delle posizioni tra veri pacifisti e guerrafondai.

Un quadro da cui emerge uno scontro feroce tra la nuova amministrazione americana e lo stato profondo Dem che, persi gli Stati Uniti, tiene ora i fili della cloaca Ue composta da maggiordomi corrotti e del mainstream nel tentativo di voler prolungare il conflitto tra Russia e Ucraina. A eccezione di due leader come i premier slovacco e ungherese Fico e Orbàn, che hanno posizioni favorevoli al percorso di pace. La premier italiana Meloni si trova ora in forte imbarazzo perché non può fare alcun torto verbale all’alleato Usa, come invece hanno fatto altri che si sono schierati con il presidente ucraino Zelensky. Lo scontro tra apparati è durissimo e senza precedenti.

Intanto, anche dall’Ucraina si levano voci di dissenso contro il coro unanime in Ue che difende a spada tratta Zelensky.

A rompere il ghiaccio è Alexander Dubinsky, membro del parlamento ucraino che in un post sui social critica aspramente Volodymyr per aver fallito su tutti i piani, da quello militare a quello diplomatico.

“Gli eventi delle ultime ore, l’umiliazione pubblica di Zelensky alla Casa Bianca – scrive Alexander Dubinsky – il riconoscimento da parte di Trump del fallimento diplomatico di Zelensky e la perdita da parte dell’Ucraina del sostegno incondizionato degli Stati Uniti, hanno segnato l’atto finale del crollo del regime.

Ma Zelensky non ha fallito solo in politica estera, ha spinto il paese in uno stato in cui chiunque non sia d’accordo con la sua linea affronta la repressione”, dice il parlamentare.

“Sono stato gettato in prigione – spiega – non per un crimine, ma per aver detto la verità. La stessa verità che Trump ha ora affermato: Zelensky ha perso. Non ha più carte da giocare, sta esaurendo i soldati e il paese è giunto a un punto morto a causa della sua testardaggine”.

“Chiedo la convocazione immediata di una sessione di emergenza del Parlamento, in cui il Parlamento deve avviare una procedura di impeachment contro Zelensky per:

– il fallimento della politica estera, che ha portato all’isolamento internazionale dell’Ucraina e alla perdita del sostegno degli alleati. – una guerra persa, che è il risultato di una leadership incompetente e di decisioni catastrofiche.

violazioni dei diritti dei cittadini e usurpazione del potere, manifestate nella soppressione dell’opposizione, nella persecuzione dei dissidenti e nel governo autoritario.

Faccio appello a tutti i membri del Parlamento ucraino: smettete di perdere tempo, smettete di aspettare! Zelensky è in bancarotta. Zelensky non è l’Ucraina! È tempo di processarlo. Se non può offrire una vera via d’uscita dalla crisi, allora spetta a noi prendere decisioni fatali.

Zelensky pensava di poter governare l’Ucraina con la forza. Ora ha perso.

L’Ucraina deve decidere: continuerà la sua caduta libera nell’abisso o inizierà la lotta per la vera indipendenza?”, conclude Alexander Dubinsky.