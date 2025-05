Politico israeliano: “Non è Hamas il nemico di Israele. Ogni bambino a Gaza è nostro nemico”

“Ogni ragazzo, ogni bambino a Gaza è nostro nemico. Il nemico non è Hamas, non è l’ala militare di Hamas. Ogni bambino a Gaza è il nemico. Dobbiamo conquistare Gaza, colonizzarla e non lasciare all’interno neanche un singolo bambino. Non esiste un altro tipo di vittoria”. A parlare in questo modo è Moshe Feiglin, ex deputato israeliano del Likud e attuale presidente del partito Zehut.

L’intervista con le frasi choc del parlamentare sono state trasmesse da una emittente israeliana e poi la clip è diventata virale sui social. Il testo è stato tradotto letteralmente in più lingue. Sconcerto e proteste tra i sostenitori della Palestina che stanno assistendo inermi al genocidio del popolo palestinese per mano del governo di Netanyahu.

Il governo di Tel Aviv oltre a bombardare i civili, tra cui migliaia di bambini, ha bloccato anche gli aiuti umanitari. Molti bimbi e persone fragili stanno morendo di fame e di sete, sotto lo sguardo impotente del mondo.