Ennesimo raid israeliano a Gaza, 32 morti tra cui diversi bambini

L’esercito israeliano ha appena bombardato Gaza quando è in corso il “cessate il fuoco” di Trump. oltre una trentina le vittime, tra cui molti bambini. L’IDF ha colpito il nord della Striscia e una tenda di sfollati a Khan Younis e hanno ucciso 12 civili palestinesi tra questi 2 donne e 6 bambini. Altre vittime e feriti in altre aree della Striscia.

“32 civili palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore a Gaza. Moltissimi bambini fatti letteralmente a pezzi. Adesso guardate le prime pagine dei giornali. Salvo eccezioni, la peggiore strage di civili palestinesi da quando è in vigore il cosiddetto “cessate il fuoco” non è nemmeno riportata. La capite la strategia? Secondo voi se ieri avessero ammazzato 32 civili israeliani i giornali l’avrebbero riportata la notizia? Sarebbero arrivate le condanne della politica, delle Istituzioni italiane e dell’Unione europea? Avrebbero detto “dopo questa strage Israele ha diritto a difendersi”. Non è così? Il razzismo politico e mediatico è davvero stomachevole”. Lo scrive l’ex deputato M5s Alessandro Di Battista sui social.